العاصفة "يوليا" تجتاح النمسا.. وسرعة الرياح تصل إلى 122 كم/ساعة

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اجتاحت العاصفة "يوليا" النمسا، اليوم الأحد، والتي وصلت سرعة الرياح فيها إلى 122 كم/ساعة.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن العاصفة تتركز في العاصمة فيينا وأجزاء من ولايتي بورجنلاند والنمسا السفلى، مشيرة إلى أن العاصفة "يوليا" تجتاح عدة دول أوروبية حاليًا، واجتاحت في وقت سابق في هولندا وألمانيا.

يذكر أن النمسا تعرضت لثلاث عواصف خلال الشهر الجاري وهي "بترا" و"سابين" و"يوليا"، وتسببت في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل إلى جانب إغلاق بعض الطرق وتحطم اللافتات.

من جهة أخرى ، أرسلت النمسا ، اليوم الأحد، أكثر من 27 طنًا من المواد الطبية في طائرة بضائع أوروبية مشتركة من فيينا إلى مدينة ووهان في الصين للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر - في تصريح اليوم من مطار فيينا خلال إشرافه على سفر شحنة المساعدات- إن الطائرة تحتوي على مساعدات طبية عاجلة لإعانة الحكومة الصينية على مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا .

وأشار إلى حرص النمسا على التضامن مع الصين وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية من أجل توفير إمدادات إغاثة مهمة تساعد في الحد من انتشار الفيروس.

ووأضاف الوزير أن المساعدات تشمل أقنعة التنفس والقفازات الطبية ونظارات السلامة والمطهرات، كما تم توفير إمدادات إغاثة إضافية (مثل بدل الوقاية) من قبل دول التشيك والمجر وسلوفينيا، لافتا إلى أنه تم تجهيز الطائرة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والصليب الأحمر النمساوي والسفارة الصينية ومطار فيينا.