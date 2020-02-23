"الصحة" عن مبادرة "تحيا مصر أفريقيا": مصر حريصة على الدعم الصحى للقارة

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، أن مصر تحرص على دعم القطاع الصحي بالدول الأفريقية، حيث تم إطلاق قافلة طبية في مجال الرمد بجنوب سودان تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".

وأوضح "جاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أنه تم توقيع الكشف على 11 ألف طالب في عدد من المدارس بجنوب أفريقيا، وتبين أن هناك 2221 طالب يحتاجون نظارات طبية، وسيتم تسليمهم الأسبوع المقبل.

وذكر رئيس هيئة الإسعاف، أن مصر قدمت مبادرات صحية في أفريقيا قبل ذلك ومنها علاج مليون أفريقي من فيروس سي، متابعا: "مصر مش سايبة أفريقيا، ولا هتسيبها".