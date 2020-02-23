سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" عن مبادرة "تحيا مصر أفريقيا": مصر حريصة على الدعم الصحى للقارة

الأحد، 23 فبراير 2020 08:50 م
"الصحة" عن مبادرة "تحيا مصر أفريقيا": مصر حريصة على الدعم الصحى للقارة وزيرة الصحة
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، أن مصر تحرص على دعم القطاع الصحي بالدول الأفريقية، حيث تم إطلاق قافلة طبية في مجال الرمد بجنوب سودان تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".

 

وأوضح "جاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أنه تم توقيع الكشف على 11 ألف طالب في عدد من المدارس بجنوب أفريقيا، وتبين أن هناك 2221 طالب يحتاجون نظارات طبية، وسيتم تسليمهم الأسبوع المقبل.

 

وذكر رئيس هيئة الإسعاف، أن مصر قدمت مبادرات صحية في أفريقيا قبل ذلك ومنها علاج مليون أفريقي من فيروس سي، متابعا: "مصر مش سايبة أفريقيا، ولا هتسيبها".

 


الصحه

التلفزيون

افريقيا

اخبار مصر

محمد جاد

الحياه اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة