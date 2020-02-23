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خالد صلاح
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الشرطة العراقية تعتقل 7 عناصر من داعش فى الموصل

الأحد، 23 فبراير 2020 10:18 ص
الشرطة العراقية تعتقل 7 عناصر من داعش فى الموصل الشرطة العراقية
أ ش أ

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اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، 7 من عناصر من تنظيم "داعش" فى الموصل، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن فوج طوارئ الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من إلقاء القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية وضبط سيارة تعود لأحد عناصر التنظيم".
 
وأضاف، أن اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة ، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان المساجد والبقية كانوا بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند - خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل- ، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم فى مناطق وأحياء ( عدن والزهراء والقاهرة ) فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
 
وكانت الشرطة العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق عن صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى شرق محافظة صلاح الدين.
 
وأعلنت الشرطة العراقية فى بيان لها فى وقت سابق، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قوات شرطة الطاقة تصدت لهجوم نفذته عصابات تنظيم "داعش " الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى فى قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين .
 
وأوضحت، أن الهجوم جاء من جهة قضاء تكريت من قبل عصابات داعش الإرهابى لاستهداف الحقول النفطية الموجودة فى جبال علاس.
 
وأضاف البيان الصادر عن وزارة الداخلية العراقية، أن قوات الأمن الطاقة من خلال مواردها صدت الهجوم دون أى خسائر مما أدى إلى انسحاب الإرهابيين.
 

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