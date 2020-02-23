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السياحة والآثار: افتتاح مشروع ترميم الهرم المدرج وتطوير المنطقة المحيطة

الأحد، 23 فبراير 2020 04:20 م
السياحة والآثار: افتتاح مشروع ترميم الهرم المدرج وتطوير المنطقة المحيطة مشروع تطوير هرم زوسر
كتبت آمال رسلان

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تفقد الدكتور مصطفي وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار منطقة آثار سقارة ، للوقوف على آخر الاعمال قبيل الافتتاح، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، ولقرب افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.

وأوضح د. وزيري ، أن مشروع ترميم هرم سقارة هو احد أهم مشاريع الترميم التي تنفذها وزارة السياحة والأثار فهرم زوسر هو أقدم بناء حجري  في العالم، وشمل مشروع الترميم اعمال درء الخطورة، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة الى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف في نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

 

وقالت إيمان زيدان ، مساعد الوزير لشئون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن أعمال تطوير منطقة هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الاسوار الخارجية لمدخل الهرم، ويأتي ذلك بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

 

وأوضحت داليا خطاب ، المشرف على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمكتب وزير السياحة والآثار، أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين.

 

وتضمنت أعمال التطوي وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجوده بها،  بالاضافة إلى توفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكده على أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

ويعتبر هرم زوسر المدرج هو اول هرم وأول بناء حجري في العالم يقع الهرم فى منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، وهو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة فى مصر، وقام بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.

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ترميم هرم زوسر
 
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الهرم المدرج
 
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الهرم من الداخل
 

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