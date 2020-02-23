"السياحة " تفتتح السبت المقبل متحف الغردقة

كتبت آمال رسلان

يفتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار متحف الغردقة السبت المقبل، ليكون أول متحف يعرض تاريخ مصر من الحضارة الفرعونية مرورا بكل العصور فى مقصد سياحى شاطئى، وذلك يأتى فى إطار جهود وزارة السياحة والأثار لدمج الانماط السياحية المختلفة فى مصر معا، وخاصة الشاطئية والثقافية وتقديم منتج متنوع للسائح.

وكان العنانى، قد اكد فى وقت سابق أنه سيتم افتتاحه نهاية شهر فبراير الجارى حيث يعمل المجلس الأعلى للأثار على اختيار التوقيت المناسب، وتم تحديد أسعار التذاكر لتكون 200 جنية للأجنبى و100 جنية للطالب، وهو أول متحف فى مصر يتم بناءه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث لم يٌكلف الدولة المصرية أى تكلفة مادية.

وتم إنشاء المتحف من خلال إحدى الشركات المصرية قطاع خاص بالشراكة مع شركات قطاع الاعمال، و كان لديهم مبنى موجود فى الغردقة وغير مستغل، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للأثار تم إدخال بعض التعديلات الانشائية عليه، وتعديلات فى التصميم ليتناسب مع طراز المتحف، وتسلمت بالفعل وزارة السياحة والأثار المبنى حيث ستقوم بإدارته بالكامل والأرباح ستكون مناصفة بين الشركات الخاصة والوزارة.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار عن متحف الغردقة أنه نموذج يحدث لاول مرة فى مصر من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص فى إنشاء متحف، لافتا إلى أنه نموذج يٌشجع المستثمرين على مثل هذه المتاحف فى المقاصد الشاطئية التى تشهد تواجد كثيف للسياح، وبالتالى تكون وزارة السياحة والاثار حققت أحد أهدافها بتقديم وجبه تاريخية دسمه للسائح الذى جاء للترفيه.

وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من الاجراءات لتنشيط السياحة الثقافية وربطها بالسياحة الشاطئية، حيث خفضت تصريح دخول الأماكن الأثرية في الأقصر بنسبة 50% خلال شهرى يوليو وأغسطس، كما سيتم الإعلان قريبا عن فتح المناطق الأثرية ليلا والمتمثلة في الدير البحرى ومعبد حتشبسوت وادى الملوك.

كما تم تخفيض أسعار الطيران خلال شهرى يوليو وأغسطس 50%، بالإضافة إلى عودة خط "شرم الشيخ - الأقصر" وهذا كان متوقف منذ فترة طويلة، وجارى العمل على عود خط طيران "الغردقة – الأقصر".