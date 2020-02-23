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الأحد، 23 فبراير 2020 05:19 م
خالد صلاح
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السمنة تؤثر حتماً على إمكانية الحمل والإنجاب.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد

الأحد، 23 فبراير 2020 05:00 م
السمنة تؤثر حتماً على إمكانية الحمل والإنجاب.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل
تقرير خاص

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السمنة تؤثر كثيرا على الإنسان وتتسبب في إصابته بالعديد من الأمراض، وحلم كل أنثى تكوين اسرة وأن تكون أم لطفل، إلا إن زيادة الوزن من الممكن أن تؤدي إلي عدم تحقيق هذا الحلم.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح طرق القضاء على السمنة حتى تستطيع أي فتاة ان تحقق حلمها في الإنجاب.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن السمنة تتسبب في إصابة الفتيات بتكيس المبايض والذي يؤثر حتما على فرص إنجابها لأطفال، وتكيس المبايض يحدث نتيجة لزيادة الوزن، ووجود طبقة من الدهون على المبايض تمنع التبويض لذا قد يتأخر الحمل إلي حين إنقاص الوزن .

نصائح ذهبية للفتاة التي ترغب في الإنجاب
3 نصائح ذهبية للفتاة التي ترغب في الإنجاب

وشددت الدكتورة دعاء سهيل على ضرورة إنقاص الوزن بالنسبة للفتيات المقبلين على الزواج حتى لا تتعرض لتلك المشكلة، كما إن السمنة المفرطة قد تؤثر على الجنين ايضاً، فإذا حدث الحمل من الممكن أن تتسبب السمنة في العديد من المخاطر مثل الإصابة بسكر الحمل او عدم وصول الغذاء للجنين بشكل كاف، لذا فيجب العمل على إنقاص الوزن تماما لكل المقبلين على الزواج.

وأشارت إلي إنها لا تخضع مرضاها لحمية غذائية او ريجيم قاس، فقط على اي مريض تنظيم مواعيد تناول الطعام فيتناول الطعام مبكراً سواء لوجبة الإفطار او الغذاء أو العشاء، والأمتناع عن تناول الطعام ليلاً، أو تناول أطعمة سالبة في السعرات الحرارية، بالإضافة إلي تناول كورس تخسيس آمن مكون من أعشاب طبيعية حتى تستطيع إنقاص وزنها دون أي مضاعفات.

محتويات لكورس التخسيس للتخلص من السمنة التي تؤثر على الأنجاب
3 محتويات لكورس التخسيس للتخلص من السمنة التي تؤثر على الأنجاب

أما عن كورس التخسيس المناسب للفتيات التي ترغب في التخلص من السمنة من أجل الإنجاب فأعلنت الدكتورة دعاء سهيل أنه يتكون من  مجموعة من الالياف العالية التي تساعد على قمع الشهية هذا بالطبع بعد التعرف على الحالة الصحية للمريض، ويجب ان يحتوي كورس التخسيس على نسبة عالية جدا من الجارسينيا فهو مفيد جدا لمن يعاني من شهية عالية، فهو يحتوي على حمض HCA المسئول على محاربة هرمون الياس المسئول عن تخزين الدهون في الجسم ، كما انه يساعد كثيرا على قمع الشهية، بالإضافة إلي مجموعة من الحوارق القادرة على تفتيت الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم ذات العمر الطويل، وتقلل الشهية، مع تنشيط عملية الايض والحرق، ايضا من الضروري تناول عشب الراسبيري المكون من خلاصة 40 ثمرة راسبيري.

والجدير بالذكر إن كورس التخسيس يحتوي على العديد من الفيتامينات اللازمة للفتيات مثل فيتامين د وفيتامين ب 12 وغيرها.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

للتواصل-دعاء-سهيل
 

 

الفريق-الطبي
 

 

 

 

 


الدكتورة دعاء سهيل

كورس التخسيس

التخسيس اون لاين

الحمل

الإنجاب

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