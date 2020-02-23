السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم " أ.ر.ف" 31 سنة، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بدائرة قسم أول سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ رئيس محكمة جنايات سوهاج وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم اول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء .

وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته 15 شريط من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد عاقبت المتهم "م.أ.خ" 33 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاعتداء على حرية الحياة الخاصة لزوجته المجنى عليها "د.ع.ع" 22 سنة لقيامه بتصويرها عارية خلسة أثناء إقامة علاقة زوجية معها دون علمها وتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى فى حالة عدم تنازلها عن القضايا التى قامت المجنى عليها برفعها ضده بدائرة قسم أول سوهاج .

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات سوهاج وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها ربة منزل بقيام زوجها المتهم بتصويرها عارية خلسة أثناء إقامة علاقة زوجية معها وتهديدها بفضحها ونشر المقاطع المصورة مقابل تنازلها عن القضايا التى قامت برفعها ضده .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .