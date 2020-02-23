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الزراعة: ضبط 4.2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 18 محافظة

الأحد، 23 فبراير 2020 11:29 ص
الزراعة: ضبط 4.2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 18 محافظة لحوم فاسدة
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، بشان مضبوطات اللحوم الفاسدة ،أن اخر تقريراً رسمياً عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال 15 يوم، بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 4 طن و265 كجم فى 18 محافظة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الاسماعيلية" حيث تم تحرير 275 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تلك الحملات تستهدف فى الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأضاف "عبد الحكيم"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.

وتابع رئيس الخدمات البيطرية، إن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية التى تشمل اسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.


الخدمات البيطرية

لحوم فاسدة

أسواق اللحوم

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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