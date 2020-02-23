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الرى تزيل 7 مخالفات على مسطح 197 متر مربع بنهر النيل فى أسيوط

الأحد، 23 فبراير 2020 09:22 م
الرى تزيل 7 مخالفات على مسطح 197 متر مربع بنهر النيل فى أسيوط التعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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نفذت الادارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط،  اليوم 7 قرارات إزالة بناحية تل براس - بنى قرة - بمركز  القوصية عبارة عن أسوار و غرف على مسطح 197 متر مربع وذلك بالتعاون مع قوات الشرطه وتحت إشراف مهندسى الادارة.
 
أوضح المهندس علاء خالد ، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام خلال الاسبوع الماضى بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وذلك في اطار الموجه الخامسة عشر لازالة التعديات بالتنسيق مع الجهات الامنية الممثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية والوحدات المحلية للمحافظات النيلية وأسفرت عن تنفيذ (313) حالة تعدي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوي كافة المحافظات النيلية .
 
شملت الحملة إزالة(3) مخالفات بمحافظة القاهرة و (28) بمحافظة الجيزة و (8) بمحافظة القليوبية و (39) بمحافظة الغربية و (19) بمحافظة المنوفية و (51) بمحافظة البحيرة و (5) بمحافظة كفر الشيخ و 43 بمحافظة الدقهلية و (28) بمحافظة و 19 بمحافظة دمياط و 19 بمحافظة بني سويف و 45 بمحافظة المنيا و (14) بمحافظة اسيوط و 7 بمحافظة سوهاج و (13) بمحافظة أسوان، ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 (51859) حالة تعدي على مجري نهر النيل.
 
الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة  لإزالة التعديات علي مجري النهر  بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي  علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .
 
ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم و كافيتريات  وأماكن  للجلوس  ونوافيرر  وبرجولات .
 
 
 
 

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