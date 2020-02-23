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الداخلية توجه مساعدات غذائية وعلاجية للمواطنين ..صور

الأحد، 23 فبراير 2020 01:16 م
الداخلية توجه مساعدات غذائية وعلاجية للمواطنين ..صور مساعدات غذائية وعلاجية
كتب محمود عبد الراضي

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أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات (جنوب سيناء ، كفرالشيخ ، بنى سويف ، المنيا، القليوبية)، وذلك بالتنسيق بين مديريات أمن (جنوب سيناء، كفرالشيخ ، بنى سويف ، المنيا ، القليوبية) وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.
 
وتم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
 
وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق، ولقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
 
جاء ذلك فى إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
 
يذكر أن وزارة الداخلية تهتم بملف الأمن الإنساني، حيث أوفدت في وقت سابق قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بمحافظة المنيا، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان" على المواطنين ، كما تم توقيع  الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات  التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر ، ولاسيما إستخراج الأوراق الثبوتية، وتم إستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالمحافظة.
 
وإيماناً بأهمية تعزيز روح التكافل والإنتماء لدى النشئ الصغير لما له من دور إيجابى تجاه المجتمع، تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمحافظة بهدف غرس مبادىء المسئولية المجتمعية لديهم، حيث لقي ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، وجاء ذلك في إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
 
وعلى جانب آخر، شهدت شوادر ومنافذ وهايبرات مبادرة "كلنا واحد" إقبال كبير من المواطنين لشراء السلع، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

 

جانب من توزيع المساعدات على البسطاء
جانب من توزيع المساعدات على البسطاء

 

جانب من توزيع المساعدات على المواطنين
جانب من توزيع المساعدات على المواطنين

 

جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات

 


الداخلية

قوافل طبية

علاج المواطنين

صرف الادوية

الامن الانساني

مساعدات غذائية وعلاجية

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