الحكومة الإيطالية تتخذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" الجديد

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أعلنت الحكومة الإيطالية، اتخاذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) الجديد فى البلاد، وذلك بعد أن تم تسجيل 79 حالة إصابة توفى من بينهم اثنان، وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن تدابير الطوارئ تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية فى عشر بلديات وإغلاق المبانى العامة، بما فى ذلك المتاحف بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بينهم 54 فى منطقة "لومباردي" و17 فى "فينيتو".

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2445 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77041 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 77041 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2445 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.