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الحبس 3 أشهر لـ 3 طلاب اعتدوا على طالب بمطواة فى الشرقية

الأحد، 23 فبراير 2020 10:55 م
الحبس 3 أشهر لـ 3 طلاب اعتدوا على طالب بمطواة فى الشرقية سلاح أبيض - مطواه
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنح أبو حماد بالشرقية برئاسة المستشار إسلام عادل وبحضور السيد محمد فريد، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد الهادى بحبس 3 طلاب لمدة 3 أشهر وكفالة 100 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا وذلك على خلفية اتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على طالب بآلة حادة فى القضية رقم 23192 جنح أبو حماد لسنة 2019.

كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص فى محاكمة متهم رابع يدعى "ا.ص." كونه حدث يُحاكم أمام محكمة الطفل.

وضمت قائمة المحكوم عليهم كلا من الطلاب "ع. هـ" و"ي.ز." و"ع.م".، وكشفت تحقيقات نيابة أبو حماد عن تورط المتهمين بارتكاب جنحة التعدى على الطالب "أ.أ.م." باستخدام آلة حادة "مطواة ومشرط" محدثين به إصابات، وأكد تقرير الطب الشرعى أنها منعته عن ممارسة أشغاله مدة لا تزيد على 20 يوما.

وصدر حكم محكمة جنح أبو حماد سالف الذكر حضوريا على المتهم "ا.ص." – الحدث – وهو عدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمته وغيابيا للمتهمين الثلاثة "ع. هـ" و"ي.ز" و"ع.م" بالحبس 3 أشهر مع الشغل لكل منهم وكفالة 100 جنيه مصري لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد تلقى بلاغا من أسرة الطالب المجنى عليه، يتهم فيه 3 طلاب بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه" على خلفية مشادة بينهم، وتم تحديد الجناة وإحالتهم من قبل النيابة العامة بمركز أبو حماد لمحكمة الجنح التى أصدرت حكمها المتقدم.


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