"الجنايات" تقضى ببراءة 5 متهمين بقضية سرقة "ربة منزل" بالإكراه

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، ببراءة 5 متهمين بالسرقة وحيازة أسلحة نارية بمنطقة الأهرام، وتضمنت قائمة المتهمين كلاً من "ح.ح، و"م.ع"، و"ع.ح"، و"م.أ"، و"إ.ح".

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها "هدى إسماعيل"، بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن دخلوا خلفها داخل العقار سكنها مستغلين تعددهم وقلة المارة، وباغتوها بالأسلحة النارية والبيضاء، مهددين إياها بالإيذاء ما بث الرعب في نفسها وشلوا بذلك مقاومتها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات والفرار بها، كما حازوا وأحرزوا سلاح ناري مشخشخن " فرد خرطوش" وأسلحة بيضاء "مطاوى قرن غزال بدون ترخيص.

وشهدت المجني عليها "ه.إ" أنها حال دخولها لداخل العقار سكنها ليلاً، باغتها المتهمون شاهرين الأسلحة النارية والبيضاء في وجهها، مهددين إياها بالإيذاء ما بث الرعب في نفسها وشلوا مقاومتها، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات كرهًا عنه.

وتعرفت المجني عليها هدي إسماعيل علي المتهمين حال عرضهم عليها عرضاً قانونياً، وأقرت المجني عليها بملكيتها للهاتف المحمول المضبوط بإرشاد المتهمين وملكيتها للمتعلقات المضبوطة.