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خالد صلاح
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الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى جنوب السودان

الأحد، 23 فبراير 2020 11:31 ص
الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى جنوب السودان الجامعة العربية
أ ش أ

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رحبت جامعة الدول العربية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة فى جمهورية جنوب السودان والتى تم تنصيبها فى المراسم التى أجريت فى العاصمة جوبا أمس السبت بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة عبر عن تهانيه لقيادات جنوب السودان على اتفاقها على تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره خطوة هامة نحو بناء ركائز الأمن والاستقرار فى البلاد.
وذكر المصدر أن أبو الغيط عبر بهذه المناسبة عن دعم الجامعة العربية لجنوب السودان من أجل تنفيذ بقية استحقاقات الاتفاق المنشط لتسوية الصراع في البلاد الموقع عام 2018 بمختلف جوانبه الأمنية والسياسية والدستورية، ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مساندة جنوب السودان وشعبه في هذه المسيرة إلى أن تتكلل عملية السلام في البلاد بنجاح.


الجامعة العربية

جنوب السودان

سلفا كير

حكومة جنوب السودان

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