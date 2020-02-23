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الجالية المصرية بشيكاغو تكرم وزيرة الهجرة لنجاحها فى ربط المصريين بالخارج بمصر

الأحد، 23 فبراير 2020 12:27 م
الجالية المصرية بشيكاغو تكرم وزيرة الهجرة لنجاحها فى ربط المصريين بالخارج بمصر تكريم السفيرة نبيلة مكرم من الجالية المصرية بشيكاغو
كتب محمود راغب

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التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكثر من 200 من الجالية المصرية فى ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بينهم نحو عشرين من شباب الجيل الثانى فى الحفل الذى نظمته الجمعية المصرية الأمريكية بشيكاغو EAS ، تكريما لمشوارها الدبلوماسى والسياسى وعطائها المستمر من خلال ربط الجالية المصرية بالخارج بالوطن.

وفى أجواء حماسية يغلفها الحنين لمصر، عرضت وزيرة الهجرة على الحضور من الجالية المصرية فيلم "حكاية وطن" الذى يقدم شرحا لكفاح الشعب المصرى متحديا كل صور التغييب والاستعمار الفكري، مع إشارة خاصة لتأريخ أهم أحداث السنوات العشر الماضية، وقد ألهب الفيلم حماسة الحضور الذين هتفوا تحيا مصر عند ختامه.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها البالغة باحتفاء وتكريم الجالية المصرية لها بشيكاغو، معتبرة أن التكريم عندما يأتى من الأهل يصبح ذو قيمة خاصة، مضيفة أن الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام تعد واحدة من أهم الجاليات فى المجتمع الأمريكي، وأضافت عبر تاريخها تأثيرا حيويا لهذا المجتمع.

وخلال كلمتها، تحدثت الوزيرة عن التحديات التى تعرض لها الوطن خلال الفترات الماضية وسبب وطرق مواجهتها، ودور المصريين بالخارج تجاه تلك التحديات، فهم لا ولن ينفصلوا عن الواقع الداخلى المصرى ويلعبون دورا محوريا فى التصدى لكافة الأخطار المصدرة لمصر من الخارج، فبالوعى والمعرفة والإيمان بقدرة الشعب المصرى فى تخطى العقبات سنستطيع سويا الوصول بهذا البلد لمستقبل أفضل.

وفى قاعة الاحتفال بمتحف الساعات والزجاج الذى يمتلكه رجل الأعمال المصرى "كميل حليم"، قدم أعضاء الجمعية كلمات عبروا من خلالها عن سعادتهم وفخرهم بزيارة السفيرة نبيلة مكرم، واصفين إياها بأنها "نبيلة الإنسانية وتعد أختًا وابنة لآخرين هنا".

ومن جانبه، بدأ الدكتور رأفت عبد الملك رئيس الجمعية المصرية الأمريكية، كلمته الذى أكد فيها أن الاحتفال بوزيرة الهجرة هو مصدر فخر خاص للجالية المصرية بشيكاغو لما حققته من نجاح كبير فى ملف المصريين بالخارج، فيما قدم الأب صمويل راعى كنيسة سان مارك بشيكاغو، الشكر للوزيرة وقال: "أشعر بفخر شديد وأنا أتابع جهد وزيرة الهجرة ونتائجه على الأرض".

فيما تقدم الدكتور محمد عيسى رئيس مؤسسة الأزهر الإسلامية بشيكاغو، بالشكر لوزيرة الهجرة لتجميعها الجالية مرة أخرى، حيث تعد من أضخم وأرقى الجاليات كونهم ضمن المهاجرين من الجيل الأول الذين يجمعون بين النجاح فى الحياة العملية والأكاديمية، قائلا: "إن الأرواح جنود مجندة من تآلف منها اتفق ومن تعارض منها اختلف، واليوم نشعر بأنك جمعتى أرواح المصريين بالخارج فهناك مقولة إن هناك أشخاصًا يعطيهم المنصب مكانة وأناسًا يجعلون للمكان قيمة وانت من النوع الثاني"، معربا عن فخره حين وجدها بنفس شخصيتها المتواضعة بعد 14 عامًا، لا تنفصل عن الجالية وتعد صديقة لكل منهم بشكل خاص.

وأعربت الدكتورة دينا راشد، مساعد عميد جامعة شيكاغو، عن سعادتها بزيارة السفيرة نبيلة مكرم التى تعد رمزا ومثل لكل سيدة ناجحة. وفى ختام اللقاء قدمت الجمعية المصرية الأمريكية درع تكريم للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

 

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