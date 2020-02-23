"الجارسون الآلى" روبوت يقدم الطعام لمرضى الحجر الصحى في الصين.. فيديو

مع استمرار تفشى فيروس كورونا لجأت الصين إلى وسيلة لتجنب الاتصال المباشر بالمرضى، بأن استخدمت أثناء الحجر الصحى الروبوتات، ويوضح الفيديو التالى الطريقة التي يعمل بها ذلك الروبوت لتقديم الخدمة إلى المرضى وتوصيل الطعام إلى باب الغرفة دون أي تدخل بشرى.