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الأحد، 23 فبراير 2020 04:54 م
خالد صلاح
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"الجارسون الآلى" روبوت يقدم الطعام لمرضى الحجر الصحى في الصين.. فيديو

الأحد، 23 فبراير 2020 03:41 م
"الجارسون الآلى" روبوت يقدم الطعام لمرضى الحجر الصحى في الصين.. فيديو الروبوت يقدم الطعام لمرضى كورونا في الصين

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مع استمرار تفشى فيروس كورونا لجأت الصين إلى وسيلة لتجنب الاتصال المباشر بالمرضى، بأن استخدمت أثناء الحجر الصحى الروبوتات، ويوضح الفيديو التالى الطريقة التي يعمل بها ذلك الروبوت لتقديم الخدمة إلى المرضى وتوصيل الطعام إلى باب الغرفة دون أي تدخل بشرى.


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مواجهه كورونا

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الروبوت في الصين

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