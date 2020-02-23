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الثلاثاء .. إنطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية بتعليم القليوبية

الأحد، 23 فبراير 2020 11:21 ص
الثلاثاء .. إنطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية بتعليم القليوبية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
القليوبية - إبراهيم سالم

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تنطلق، صباح الثلاثاء المقبل الموافق 25 فبراير الجارى، فاعليات بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية على ملاعب مديرية التربية والتعليم ونادى بنها الرياضى، والتى تقام برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وتحت إشراف الدكتورة إيمان حسن وكيل أول الوزارة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة جيهان علام مدير إدارة التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، ومصطفى الخولى مدير إدارة التربية الرياضية بالوزارة للبنين وحنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بالقليوبية.

تقام البطولة بمشاركة 11 محافظة هى الإسكندرية والفيوم ودمياط والجيزة والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والقاهرة خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 7 إبريل المقبل .

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، عن فتح باب استقبال طلبات التظلمات من الطلاب المتخلفين بالشهادة الإعدادية فى التيرم الأول، اليوم الأحد وغدا الإثنين، والذين لم يتقدموا بها فى المواعيد التى تم تحديدها من قبل لكل إدارة تعليمية، حيث تقدم الطلبات بمدرسة محمد متولى الشعراوى بنين بجوار إدارة مرور بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، حيث كان مخصص يوم واحد لكل إدارة.

وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه كان قد تم تحديد يوم 9 فبراير لإدارة بنها، و10 فبراير لإدارة طوخ، و11 فبراير لإدارتى قها وكفر شكر، و12 فبراير لإدارة القناطر الخيرية، و13 فبراير لإدارة قليوب، و16 فبراير لإدارة غرب شبرا الخيمة، و17 فبراير لإدارة شرق شبرا الخيمة، و18 فبراير لإدارة شبين القناطر، و19 فبراير لإدارة الخانكة، و20 فبراير لإدارتى الخصوص والعبور.

وأوضح مدير التربية والتعليم، أنه تم تحديد اليوم الأحد وغدا الإثنين الموافقين 23 و24 فبراير الجارى لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات فى الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه يتم الإطلاع على المواد المقدم بها التظلم بالكنترول بمدرسة 25 يناير بنات، خلف ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، ولابد وأن يرافق الطالب ولى الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الإلتزام بتاريخ الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الإطلاع.

 

 

 

 

 


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