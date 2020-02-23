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التعليم العالي: مراكز ووحدات لقياس التقويم بالجامعات لتطوير نظم الامتحانات

الأحد، 23 فبراير 2020 09:45 ص
التعليم العالي: مراكز ووحدات لقياس التقويم بالجامعات لتطوير نظم الامتحانات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا بشأن إعلان مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، عن الدورة السادسة لإنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بالجامعات المصرية، بهدف التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال نظم القياس والتقويم؛ لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

 

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ،  إلى أن الهدف من إنشاء هذه المراكز والوحدات هو تطوير نظم الاختبارات النظرية والعملية والشفهية ضماناً لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة من خلال تطبيق منظومة بنوك الأسئلة والاختبارات الالكترونية وميكنة الامتحانات وتوفير البنية التحتية وتحليل نتائج الامتحانات لضمان العدالة والشفافية في عملية القياس والتقويم بالجامعات وإعداد الأدلة الخاصة بنظم التحول الرقمي في مجال القياس والتقويم.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الخالق المدير التنفيذي للوحدة، أن الهدف من إقامة هذه الدورة هو إنشاء العديد من مراكز ووحدات القياس والتقويم بالجامعات المصرية لتفعيل وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للنظم الحديثة للقياس والتقويم.

وأشار الدكتور هشام عبد الخالق إلى أنه تم الحصول على الموافقة لتمويل كل مشروع من هذه المشروعات بمبلغ يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه، لإنشاء وحدة لكل كلية ومن 3 إلى 4 مليون جنيه لإنشاء مركز بالجامعة.

كان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري برئاســـــة الدكتور  خـالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس السبت، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد لطيف ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، و رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.


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