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الأحد، 23 فبراير 2020 11:59 م
خالد صلاح
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التضخم السنوى فى الجزائر يتراجع بشكل طفيف فى يناير

الأحد، 23 فبراير 2020 11:00 م
التضخم السنوى فى الجزائر يتراجع بشكل طفيف فى يناير الجزائر- ارشيفية
(رويترز)

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  قالت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد إن التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 1.9 % في يناير من 2%  في الشهر السابق، بفعل انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.
 
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.1 % في يناير ، وفقا للبيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، وانخفضت أسعار البيض والبطاطس 5.4 و1.3% على التوالي في حين زادت أسعار الفاكهة 6.1 %.
 
وتحاول الجزائر تقليص واردات السلع بما في ذلك المواد الغذائية في محاولة لخفض الإنفاق بعد انخفاض عائدات موارد الطاقة، المصدر الرئيسي لمالية الدولة.
 
 

الجزائر

اخبار اقتصاد

التضخم

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