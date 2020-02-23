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التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

الأحد، 23 فبراير 2020 01:31 ص
التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية الحجاج المصريون - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى الْيَوْمَ الأحد، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة حتى 10 مارس 2020م، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أكدت أنه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، حيث تم الاستعداد مبكرًا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى أن العام الجارى يشهد عددًا من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى، تيسيرًا على حجيج بيت الله الحرام، لافتة إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت مبكرًا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى، حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

يذكر أن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن، كان قد أكد أن التقديم سيتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية "عضو عامل أو منتسب"، عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل فى 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

وأضاف عبد الموجود، أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه، ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاماً وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، اضافة الى انه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتباراً من عام 2015م فيما بعدها، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك، وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن او الداخلية أو السياحة، ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg .

 


وزيرة التضامن

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