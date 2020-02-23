التصريح بدفن جثة سائق عثر عليها بطريق شبين القناطر

القليوبية - فريق المحافظات

صرح المستشار محمد علام مدير نيابة شبين القناطر بدفن جثة سائق ملقاة علي طريق "الشوبك - شبين القناطر" وذلك بعد انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة،كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المجني عليه وسرعه ضبط الجناه المتسببين بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية اخطارا من المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد إشارة من المستشفى بوصول م.ا.ا 19 سنة سائق توك توك جثة هامدة إثر ضربة بآلة حادة على الرأس.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب عمره 19 عاما ومهشم الرأس نتيجة ضربه بآلة حادة.

وتوصلت التحريات إلى أنه سائق توك توك وعثر على جثته بطريق الشوبك – شبين القناطر تحرر محضر بالواقعة وجار تحديد المتهمين وفحص علاقات المجنى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، من إلقاء القبض على عاطل، أثناء محاولته سرقة بعض المتعلقات من سيارة بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق، كان العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، قد تلقى إخطارا من ضابط الخدمات الأمنية المعينة على كنيسة السيدة العذراء الكائنة بشارع الحرية – دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بقيامه بضبط " ع. س . ع" 18 سنة، عاطل ومقيم دائرة المركز، السابق اتهامه فى القضية جنح أحداث مركز القناطر الخيرية" هتك عرض" حال قيامه بالشروع فى سرقة بعض المتعلقات من داخل احدى السيارات، حال توقفها خلف مبنى الكنيسة.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.