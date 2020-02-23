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التربية والتعليم: لدينا 1.187 مليون مدرس منهم 608 آلاف و860 معلمة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:34 م
التربية والتعليم: لدينا 1.187 مليون مدرس منهم 608 آلاف و860 معلمة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن أعداد المعلمين فى المدارس المصرية طبقا لآخر مؤشر إحصاء تم إعداده من قبل قطاع التكنولوجيا فى الوزارة، للعام الدراسى 2019،2020، هو 1018773 منهم 409913 معلم ذكر، مقابل 608860 معلمة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنه يوجد عجز فى أعداد المعلمين تخطى ال 320 ألف معلم، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين منذ أكتوبر الماضى لتعيين 120 ألف معلم لسد العجز فى التخصصات المختلفة وتجرى الآن الاختبارات النفسية للمتقدمين للوظائف التعليمية.
 
وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت فى إحصائية رسمية لها، زيادة فى أعداد المدارس الحكومية، والفصول والطلاب، حيث أوضحت الوزارة أن عدد المدارس فى العام الدراسى، 2015، 2016، وصلت إلى 52022 مدرسة، بإجمالى فصول 473568، وفى العام الدراسى 2016،2017، زاد عدد المدارس ليصل إلى 52664، كما تطورت وزادت الأعداد لتصل إلى 53587 فى العام الدراسى 2018، بينما وصل عدد المدارس إلى 55214 فى العام الدراسى 2019، وارتفعت هذه الأعداد فى العام الدراسى 2020، لتصل إلى 56569 مدرسة.
 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب فى المدارس بمرحلة التعليم قبل الجامعى فى جميع نوعياته ارتفع من 19929587، فى العام الدراسى 2015،2016، ليصل إلى 23567060  طالبا، فى العام الدراسى 2019،2020.
 
 
وانطلقت الدراسة بالترم الثانى 8 فبراير الجارى، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب متحدين أى شائعات حول ظهور أمراض وأوبئة مثل كورونا وغيرها، وشهدت الدراسة مراسم طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.
 
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