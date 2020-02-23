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البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:53 م
البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 15701 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 5103 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل مستوى 1260 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1365 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.53% ليصل إلى مستوى 630 نقطة.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 27 فبراير الجاري لمناقشة مشروع الموازنة التخطيطية عن العام المالي 2020-2021.
 
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المجلس سيعقد اجتماعاً أخر يوم 29 فبراير الجاري، للنظر في بيانات متابعة الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون من الإنتاج التام والعمالة عن الفترة المالية من 1 يوليو 2019 وحتى 31 يناير 2020.
 
كما سيناقش المجلس موقف الاستثمارات، والتحصيل والسيولية، والمخزون والائتمان، والنقد الأجنبي، ومؤشرات هيكل التمويل، وقائمة التدفقات.

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