البريد: الانتهاء من إنشاء مركز خدمات بجامعة سوهاج الجديد تنفيذا لتوجيهات وزير الاتصالات

انتهت الهيئة القومية للبريد من إنشاء مركز الخدمات البريدية بمقر جامعة سوهاج الجديد، وتم بدء العمل فعليا بالمركز لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة للطلاب، والعاملين، واعضاء هيئة التدريس، والمترددين على الجامعة.

ويأتى هذا المركز ضمن توجيهات الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لمقر جامعة سوهاج الجديد فى مطلع يناير الماضي؛ حيث شهدت الزيارة لقائه مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وخلال اللقاء وافق الدكتور عمرو طلعت على الطلب الذى تقدم به السيد رئيس جامعة سوهاج لإنشاء مركز للخدمات البريدية بمقر الجامعة الجديد؛ موجها نحو الانتهاء من إنشاء المركز فى أسرع وقت؛ وبالفعل تم الانتهاء من انشاء المركز خلال شهرين.

وأكد عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أنه قد تم البدء فى انشاء المركز فى اليوم التالى لزيارة السيد الوزير لمقر جامعة سوهاج الجديد وذلك بناء على تعليمات السيد الوزير، موضحا أنه قد تم تزويد المركز بأحدث الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين المترددين على الجامعة والتى تشمل خدمات سداد مخالفات المرور والحصول على شهادة براءة الذمة واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومى وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى.