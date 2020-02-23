البرهان يؤكد التزامه بالعمل لدفع مفاوضات السلام السودانية

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى التزامه بالعمل لدفع عملية التفاوض التى تستضيفها الآن جوبا عاصمة جنوب السودان ، وصولا لاتفاق سلام شامل وكامل فى الموعد المحدد من قبل الأطراف المتفاوضة، وقال الدكتور الهادى إدريس رئيس "الجبهة الثورية" ، التى تضم حركات مسلحة وكيانات سياسة ، فى تصريح صحفى عقب لقاء الفريق أول ركن البرهان مع وفد قادة الجبهة بجوبا مساء السبت ، إن الوفد قدم عرضا شاملا لرئيس مجلس السيادة الانتقالى عن سير عملية السلام فى جميع مساراتها.
وأضاف أن البرهان اطمأن على التطورات والتقدم الذى تم إحرازه فى مسارات التفاوض، لافتا إلى أن اللقاء كان وديا، وأكدت خلاله كافة الأطراف المتفاوضة رغبتها الصادقة وإرادتها الأكيدة للوصول إلى السلام الشامل.
وأوضح أن قادة الجبهة أكدوا لرئيس مجلس السيادة أنهم سيسعون للوصول لاتفاق سلام شامل وكامل خلال المدة المحددة بثلاثة أسابيع، باعتبار أن السلام مهم للغاية لاستقرار الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطى فى السودان.
وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، أهمية الوصول إلى توافق وطنى يشمل كل السودانيين، ويحقق السلام والاستقرار بالبلاد، وذكر مجلس السيادة الانتقالي، أن البرهان التقى، فى جوبا، اليوم السبت، مع وفود الحكومة إلى مفاوضات السلام السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة) والخبراء المساندين لمفاوضات السلام، معربا عن أمله فى أن يتحقق السلام فى السودان فى القريب العاجل.
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