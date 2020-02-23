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البترول: شركة إماراتية تدرس تطبيق تجربتها فى تموين السيارات "دليفرى" فى مصر

الأحد، 23 فبراير 2020 11:18 ص
البترول: شركة إماراتية تدرس تطبيق تجربتها فى تموين السيارات "دليفرى" فى مصر بنزين
كتبت – مروة الغول

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قالت مصادر بالهيئة العامة للبترول إن شركة إماراتية تقوم حاليا بدراسة السوق المصري من أجل تقديم خدمات توصيل البنزين "دليفري"، موضحة أن تلك الشركة تريد نقل التجربة المطبقة في الإمارات لاتاحة تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله للعملاء الحصول علي المنتجات البترولية الخاصة بتموين السيارات من خلال تطبيق إلكتروني للعملاء في أماكنهم، لافتة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم فى هذا الشأن ولكن لم يتم التوصل إلي اتفاق نهائي. 
 
وأضاف المصادر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه في حال تطبيق هذه الخدمة في مصر، ستتمكن المجتمعات الجديدة وسيارات الهيئات والمؤسسات والمدارس الخاصة من الحصول علي المنتجات البترولية في تموين السيارات التابعة لهم في أماكنهم، كما أن ذلك يأتي متزامنا مع خطة وزارة البترول للتوسع في  منافذ التموين والخدمة في إطار استراتيجيتها لتأمين امدادت الوقود  في السوق المحلي وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.
 
وأشار المصدر، إلي أن وزارة البترول لديها خطة للتوسع في محطات التموين والخدمة سواء من خلال شراكتها التابعة أو بالتعاون مع القطاع الخاص الذي تسعي الوزارة لتعظيم مشاركته في مشروعاتها.

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