"البترول " الحصان الأسود فى الاقتصاد المصرى توقيع أكثر من 30 اتفاقية فى 2020

كتبت - مروة الغول

يشهد قطاع البترول خلال تلك الفترة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات البترولية الجديدة والتي تعد أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة تساهم بدور فعال فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول فى تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التى تُعد عصب التنمية الاقتصادية.

حيث وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال شهر يناير الماضي 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 452.3 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 84 مليون دولار وتشمل حفر 38 بئراً.

كما وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال شهر يناير أيضا اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط، مع شركتي "إيجاس" و"إكسون موبيل" باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 17 مليون دولار لحفر 7 آبار.

كما شهدت فعاليات مؤتمر البترول الدولي "ايجبس 2020 توقيع حوالي 26 اتفاقية حيث شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم وزيادة التعاون مع كبريات شركات البترول الامريكية و البريطانية والمؤسسات التمويلية الأمريكية وتنفيذ مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة وإقامة تكامل وشراكات بين بعض الشركات البترولية.

ووقعت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة بكتل الأمريكية على اتفاق المبادئ الرئيسى للتعاون في تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس بتكلفة استثمارية تقديرية 6.7 مليار دولار والذى يندرج ضمن المشروعات تحت الدراسة في اطار خطة وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات.

وبموجب الاتفاق تبدأ الشركة القابضة للبتروكيماويات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد دراسة جدوى تفصيلية لهذا المشروع العملاق بالتعاون مع أحد الاستشاريين العالميين، والتعجيل بإنشائه في اطار سياسة الدولة تجاه المشروعات الكبرى بمصر، وستوفر شركة بكتل الأمريكية التمويل المالى اللازم من البنوك و مؤسسات التمويل العالمية .

كما شهد وزير البترول التوقيع على اتفاقية بين الوزارة وشركة بى بى البريطانية للتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر في إطار برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف الى اعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة.

وبموجب الاتفاقية تلتزم شركة بي بي بتنفيذ برنامج تدريبى متقدم والتدريب والتأهيل العملى لنقل الخبرة العملية المتخصصة لديها لمجموعة من الكوادر ضمن برنامج إعداد القيادات الشابة الجارى تنفيذه بنجاح.

وحضر وزير البترول التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي بي بي البريطانية وشلمبرجير العالمية للتعاون في مجال التحول الرقمي بسوق فرص البحث والاستكشاف عن الغاز بشرق المتوسط وقع المذكرة كل من المهندس هشام مكاوي رئيس شركة بي بي البريطانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وهندا غربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير العالمية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي وبرنارد لونى الرئيس التنفيذي لشركة بي بي البريطانية واوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير العالمية.

ووقعت وزير البترول اتفاقية مع شركة شل مصر للتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر في اطار برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف الى اعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة ، حيث تقوم شركة شل مصر بتنفيذ تدريب عملى ونقل الخبرة العملية إلى العاملين محل الاتفاقية لتنفيذ البرنامج التدريبى حتى 31 ديسمبر 2020.

ووقعت وزارة البترول 7 اتفاقيات لدعم وزيادة التعاون مع عدد من كبريات شركات البترول الامريكية والبريطانية والمؤسسات التمويلية الامريكية خلال فبراير الجارى.

وشهد الملا والسفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية والتى تهدف إلى مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير قطاع البترول، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتكثيف التوعية بالفرص الاقتصادية محل الاهتمام المشترك.

ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاق بين وشركة شيفرون العالمية للتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام واتفاق ثان بين شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة شيفرون العالمية للتعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية.

وتقضى الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون بالتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام وذلك لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية من خلال إمداد قطاع البترول بالخبرات الفنية اللازمة لتطوير وإدارة الموانئ وتشغيل معامل التكرير بأعلى كفاءة ممكنة وذلك في إطار منظومة التحديث والتطوير التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية بالإضافة إلى التعاون في مجال تموين السفن استغلالا لموقع مصر المتميز وذلك في إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتدول الزيت الخام و المنتجات البترولية والغاز.

كما حضر وزير البترول التوقيع علي اتفاقيتين مع شركة بكتل الامريكية، حيث وقع الاتفاقية الأولى المهندس وليد لطفي مع الرئيس التنفيذي لشركة بكتل بريندن بكتل للتعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبي اتفاق ثان مع بكتل للتعاون في خدمات إدارة المشروعات والتصميمات الهندسية لها وخدمات التصميمات الهندسية والتوريدات والإنشاءات وإدارة الإنشاءات بالإضافة الى الاستفادة من إمكانيات شركة بكتل عالميًا من خلال مكاتبها.

ووقعت وزارة البترول اتفاق مع شركة شلمبرجير العالمية وتلتزم شلمبرجير بالتعاون مع الوزارة بتقديم الدعم لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها المشتركة بشأن التوعية وتنفيذ مبادرة تتعلق باستراتيجية للتنمية المستدامة من خلال التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشكيل لجنة استدامة تمثل قطاع البترول وتقديم الدعم اللازم في إعداد الهيكل الداخلي و دعم مبادرات الاستدامة داخل قطاع البترول وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تتعلق بالتنمية المستدامة لزيادة الوعي وتثقيف العاملين في قطاع البترول.

ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى البريطانية في مجال تموين السفن فى إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وتستهدف الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات من خلال وجود علامات تجارية عالمية تتعاون تجاريا مع الشركات المحلية التي تعمل في مجال تموين السفن و ذلك لرفع مستوى الخدمة و زياده حجم كميات التموين المستهدفة استغلالا لموقع مصر المتميز في مسار الخطوط الملاحية بمعبرها البحري قناة السويس، مما يساهم في زيادة الدخل القومي و خلق فرص عمل جديده، هذا بالإضافة إلي النمو المتوقع في الأنشطة المصاحبة لنشاط تموين السفن.

كما وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركة نبتون انرجي في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس باستثمارات حدها الأدنى 35 مليون دولار ومنحة توقيع 11 مليون دولار لحفر 3 آبار.

ووقعت شركة بتروجت اتفاقتين مع شركة سايبم الايطالية، والاتفاقية الأولى وقعها المهندس وليد لطفي رئيس بتروجت وماوريسيو كورتيلا مدير العمليات بالشركة الإيطالية، للتعاون في تنفيذ المشروعات في ليبيا حيث ستكون بتروجت شريكا استراتيجيا لشركة سايبم التي تقوم حاليا بإنهاء اجراءات عودتها للسوق الليبى فى ظل وجود العديد من فرص المشروعات، ويصل حجم الاعمال المشتركة حاليا بين الشركتين الي نحو ٨٠٠ مليون دولار .

والاتفاقية الثانية للتعاون في مجال تقديم التدريب المتقدم للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والذي تقدمه شركة سايبم لشريكتها بتروجت تنفيذا لاستراتيجية وزارة البترول لدعم السلامة والصحة المهنية وتعزيزها وفقا لاعلي المعايير الدولية.

ووقعت الوزارة اتفاق مع شركة ايميثانكس الكندية تقوم بموجبه الشركة بتقديم الدعم لقطاع البترول في مجال السلامة من خلال برنامج مختص بسلامة إدارة العمليات يتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وحضر وزير البترول وسفير ايطاليا بالقاهرة جامباولو كانتيني التوقيع علي اتفاقيتين لتجميع محطات الغاز الطبيعي للسيارات محليا وكذلك الأجزاء والمكونات المستخدمة في عملية التحويل وذلك بالتعاون بين تحالف من شركات قطاع البترول يضم ايجاس وغازتك وكارجاس وشركة لانديرينزو الإيطالية، ويتم وفقا للاتفاقيتين الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الإيطالية واستثمار الأصول والبنية القائمة لاعادة احياء هذا النشاط في مصر بما سيكون له تأثير إيجابي علي أنشطة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الخاصة بذلك.

وقع الاتفاقيتين المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس) والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس هشام الصفتي رئيس شركة كارجاس مع ممثل الشركة الإيطالية.

كما شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع علي عقد إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع، كما شهد الوزير توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الاخشاب وشركة سيمبلكامب الالمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع.

وأوضح المهندس طارق الملا أن المشروع يعد من اهم المشروعات التي تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذها ضمن خطتها للتوسع في صناعة البتروكيماويات التي تستهدف اقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير خامات ومدخلات انتاج رئيسية للعديد من للصناعات بالسوق المحلي .

وأضاف أن المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 210 ملايين يورو يعد ايضا احد الحلول الفاعلة التي تطبقها وزارة البترول لدعم جهود الدولة في تحويل قش الارز من احد التحديات البيئية نتيجه حرقه إلي فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محليا، وهو ما يعمل هذا المشروع علي تحقيقه.

وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال شهر فبراير، التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة وإقامة تكامل وشراكات بين بعض الشركات البترولية.

ووقع المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو إنشاء مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالأسكندرية التابع للشركة ، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبى، أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى المصرى، حيث سيقوم ائتلاف شركتى انبى وبتروجت بالعمل كمقاول عام لمشروع التوسعات، والذى يتضمن إقامة خط إنتاج جديد يعد الرابع بالمجمع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يوميا بما يسهم فى رفع الطاقة الإجمالية إلى 1500مليون قدم مكعب يومياً من المجمع الذى يعمل على فصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من الغاز المنتج من حقول الصحراء الغربية بما يسهم فى الاستمرار فى توفير مدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة البتروكيماويات المصرية فى مجمعى سيدبك وايثيدكو لإنتاج البتروكيماويات بالأسكندرية ومشروع إنتاج البولى بروبيلين، كما يقوم بإنتاج البوتاجاز والمتكثفات.

كما شهد وزير البترول توقيع عقد إنشاء مشروع مشتقات الميثانول بدمياط - أحد أهم مشروعات خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة- وقع العقد المهندس جودت صادق رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول التابع لها المشروع والمهندس محمد شيمى رئيس شركة صان مصر المقاول العام للمشروع.

ويهدف المشروع إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة، وهي الفورمالدهيد ومشتقاته المختلفة والتى تستخدم فى العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة وكمواد لاصقة فى صناعة الأخشاب وأعمال العزل الحراري وكإضافات للخرسانة الجاهزة اعتماداً على البتروكيماويات المنتجة محلياً كالميثانول واليوريا والصودا الكاوية وحامض الكبريتيك المركز.

وشهد وزير البترول التوقيع على مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر العاملة فى مجالات حفر الآبار البحرية للغاز الطبيعى بالمياه العميقة وتصميم الآبار، وقع المذكرة المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس أسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية، والمهندس إيهاب توما رئيس شركةVantage International Management والتى ستقوم بموجب المذكرة بتنظيم برنامج تدريب متطور بنظام المسار السريع لبناء الكوادر والكفاءات فى مجال الحفر البحرى بالمياه العميقة.

ووقعت الشركة المصرية لخدمات الغاز مذكرتى تعاون مع شركة كلاريكسون إيجيبت وشركة صحارى للخدمات البترولية.

تتضمن الاتفاقية الأولى التعاون فى مجال خدمات توفير ناقلات الغاز الطبيعي ووحدات التغييز والوكالة الملاحية، وهو ما يدعم زيادة أوجه التعاون مع شركة كلاركسون والاستفادة من خبرتها الطويلة في مجالات توفير ناقلات الغاز الطبيعي بحرا ووحدات التخزين وتقديم خدمات الوكالة الملاحية وتسهيل تعاملات الموانئ ، وهو ما يدعم بقوة خطط شركات إنتاج البترول والغاز فى تنمية الآبار البحرية بالاستفادة تسهيلات الموانئ.

وتضمنت الاتفاقية الثانية تحالفا مع شركة صحارى للخدمات البترولية (SAPEsco) في تقديم خدمات المسح البحرية والمسح الجيوفيزيقى والتصوير تحت سطح البحر، وهو ما يدعم شركات إنتاج البترول والغاز فى اختيار أفضل المسارات بقاع البحر لمد خطوط الأنابيب أو إنشاء منصات الإنتاج البحرى مما يعمل على إطالة عمر الأصول الثابتة لقطاع البترول والغاز المصري، إلى جانب توفير خدمات التصوير تحت الماء بالمركبات (ROV) والتي تساعد على تأمين عمل الحفارات البحرية.

كما حضر وزير البترول وجيامباولو كانتينى سفير دولة إيطاليا توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط، والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه فى صعيد مصر.

وقام بتوقيع العقد المهندس محمد بدرالدين رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) التابع لها المشروع، وماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية، المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى، المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 2.5 مليار دولار.