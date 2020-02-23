الباحثون عن الثراء فى التنقيب عن الآثار يواصلون جرائمهم.. اعرف أبرز الوقائع

الأقصر – أحمد مرعى

رغم تغليظ العقوبات وتحرير عشرات القضايا المحررة يومياً، إلا أنه لم يتوقف عدد كبير من الحالمين والباحثين عن الثراء السريع في عمليات التنقيب عن الكنوز الفرعونية المدفونة منذ آلاف السنين، ومازالت تسقط الضحايا ما بين متوفيين ومصابين جراء تلك الأفعال الخارجة عن القانون في أنفاق وسراديب وغيرها من أماكن الحفر التى تنهار عليهم خلال الحفر المخالف، كما يسقط العشرات بصورة شهرية في قبضة رجال الشرطة لقيامهم بتلك الأمور التي يجرمها القانون، ولكن كل تلك الأمور لم توقف الممارسات فى التنقيب عن الآثار.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" أبرز الوقائع التي حدثت خلال الفترة الماضية في كوارث التنقيب عن الآثار اليومية بكافة أرجاء الجمهورية:-

سقوط 3 أشخاص بينهم شقيقان لتنقيبهما عن الآثار داخل منزل قديم بالجمالية

فى تلك الواقعة نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على 3 أشخاص بينهم شقيقان لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل قديم بالجمالية، حيث وردت معلومات لضباط مباحث الجمالية، بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم بناء على تعليمات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتمكنت من ضبط الثلاثة خلال التنقيب عن الآثار داخل العقار سكن الأول والثانى " إرث عن جدتهم.

ضبط 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى سوهاج

وفى سوهاج تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج برئاسة الرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على 9 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب داخل منزل عامل تم ضبطه بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

مدير مدرسة فى سوهاج يحفر نفقا بطول 40 مترا أسفل منزله

آخر الوقائع بطلها مربى فاضل "بدرجة مدير مدرسة" اتخذ من منزله مسرحا للحفر والتنقيب عن الآثار قام بعمل حفرة بقطر متر ونصف وبعمق 10 أمتار ولم يكتف بذلك بل قام بعمل نفق طوله 40 مترا عثر فى منتصفه على سرداب استغل كل قواه ما لديه من معلومات استعان بالخشب ليمنع الانهيار وصنع ممرات تشعرك للوهلة الأولى أنك فى شوارع حقيقية والعجيب أنه أثناء عملية الضبط عثر على ديك أبيض داخل تلك الممرات يقوم بالتجول بالمكان، يستخدمه القائمون على الحفر لرصد المكان وإخافة من يأتى للمكان.

السجن 7 سنوات لعاملين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "محمد.ح.خ" 28 سنة عامل و"السيد.ر.ث" 25 سنة عامل بالسجن 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار، فى منزلهما، بدائرة مركز اخميم، وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

سقوط 7 متهمين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى قرية توماس بالأقصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر فى القبض على 7 متهمين اشتركوا فى التنقيب عن الآثار برفقة 2 آخرين لقيا مصرعهما فى انهيار جدار وجرف ترابى فى بئر خلال التنقيب عن الآثار فى قرية توماس، حيث لقيا مصرعهما فى الحال داخل البئر خلال تنقيبهما عن الآثار، وتم انتشال جثمانى المتوفيين من أسفل البئر وتم نقلهما لمشرحة مستشفى إسنا التخصصى.

مصرع شخصين أسفل جدار ترابى داخل بئر أثناء التنقيب عن الآثار بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر إنهيار جدار وجرف ترابى فى بئر خلال التنقيب عن الآثار في قرية توماس، ولقي داخل البئر خلال تنقيبهم عن الآثار إثنين من المواطنين مصرعهما في الحال، وتم انتشال جثامين المتوفيين من أسفل البئر وتم نقلهما لمشرحة مستشفى إسنا التخصصي لحين عرضهما على رجال الطب الشرعى.

مصرع عامل انهارت عليه الرمال أثناء تنقيبه عن الآثار فى بنى سويف

لقى عامل مصرعه، إثر انهيار الرمال عليه بمنطقة جبلية شرق الطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط بزمام دائرة مركز ناصر شمال بنى سويف، أثناء حفره وتنقيبه عن الآثار، حيث تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ " على . م . ص " 21 عام، عامل مقيم شارع الصوفى بقسم ثان بمحافظة الفيوم، بورود معلومات إليه بوفاة والده فى الرمال بمنطقة صحراوية جبلية شرق الطريق الصحراوى الغربى اثر انهيارها عليه اثناء تنقيبه عن الآثار.

حبس 5 متهمين 15 يوماً والبحث عن 3 آخرين لتنقيبهم عن الآثار بجوار معبد إسنا

أمرت النيابة العامة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بحبس 5 متهمين لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل يبعد 50 متر عن معبد خنوم بإسنا 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط 3 متهمين آخرين شاركوا فى عمليات الحفر داخل المنزل بالمخالفة للقانون، حيث انتحل عدد من المتهمين الثمانية صفة رجال شرطة ورجال نيابة عامة لتسهيل تنقيبهم عن الآثار داخل أحد المنازل القريبة من المعبد بحثاً عن الثراء السريع، وتم ضبط المتهمين داخل المنزل الذى عُثر بداخله على حفرة عميقة وأدوات حفر.

القبض على عامل لتنقيبه عن الأثار بديرب نجم بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مباحث السياحة والأثار، القبض على عامل مقيم بقرية العصايد بديرب نجم، لقيامه بالتنقيب عن الأثار داخل منزله ، وتم إحالته لنيابة ديرب، التى قررت برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة العامة، ووبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابى 4 أيام عقب ضبطه أثناء التنقيب عن الأثار بأخميم سوهاج

قررت نيابة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، حبس تشكيلاً عصابياً مكون من ثمانية أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق عقب قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بدائرة المركز ووجود أنفوره من الفخار وحفر ينتهى بسرادب داخل منزل أحدهم.

مصرع شابين خلال تنقيبهما عن الآثار أسفل منزلهما بالزينية فى الأقصر

شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، مصرع شابين داخل حفرة بعمق 9 أمتار خلال التنقيب عن الآثار والبحث عن الكنوز أسفل منزلهما بالمدينة، ونجحت معدات مجلس المدينة في إخراج جثماني الشابين من أسفل المنزل بعد الوصول للعمق بالمعدات الثقيلة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الذين كلف العقيد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية بتوفير معدات ثقيلة وحفار لإخراج جثماني المتوفيين من قلب الحفرة التي كانا ينقبون داخلها عن الآثار.

القبض على عاملين لتنقيبهما عن الأثار بديرب نجم بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مباحث السياحة والأثار، القبض علي عاملين بقرية المناصافور بديرب نجم، لقيامهما بالتنقيب عن الأثار داخل منزل أحدهما، وتم إحالتهما لنيابة ديرب، التي قررت برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة العامة، ووبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

القبض على موظف لتنقيبه عن الأثار بمنزله بقرية بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مباحث السياحة والأثار، القبض على موظف بديرب نجم، لقيامه بالتنقيب عن الأثار داخله منزله، وتم إحالته لنيابة ديرب، التى قررت برئاسة جمعة الششتاوى، مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

معبد بطلمى أسفل منزل سوهاجي.. تفاصيل ضبط مواطن ينقب عن الآثار

كشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل واقعة ضبط عامل بسوهاج لحفره بقصد التنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام "عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج" بأعمال حفر بمنزله بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته لقطع أثرية.

وتم العثور على كشف أثرى عبارة عن صالة معبد مُشيد بها (6) أعمدة كاملة على قواعد من الحجر الجيرى عليها رسومات لم يتم تحديدها نظراً لوجود طبقة طينية تغطى تلك الرسومات وعلى بُعد 20 متر يوجد جدران حوائط من الحجر الجيرى على هيئة وشكل معبد.

القبض على 7 متهمين بالتنيقب عن الآثار وحيازة 24 قطعة أثرية بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، فى ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الأثار، وبحوزتهم 24 قطعة أثرية، وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم (بمديرية أمن أسيوط) من ضبط (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز )، وبتفتيش مسكنه تم العثور على (غرفة بداخلها حفرة قطرها حوالى ثلاثة أمتار ) وبعض أدوات الحفر، وبتفتيش المنزل، تم العثور على " (1) تمثال أسود اللون بارتفاع حوالى 14 سم يشبه القط، (4) أحجار صفراء اللون مختلفة الأحجام، (7) زلطات مختلفة الأحجام والألوان، (6) قطع حجرية مختلفة الأحجام والألوان غير معلومة المصدر، (3) قطع فخار، (1) حجر رمادى اللون، (1) حجر طينى، (1) جزء من عظمة، مادة عبارة عن بودرة زهرية اللون"، كما تم ضبط مرافقيه (6 أشخاص ) وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بقيامه بالحفر والتنقيب داخل مسكنه بحثاً عن الآثار وبقصد الإتجار بمساعدة باقى المتهمين.