البابا تواضروس يعين سكرتيرا جديدا له وينهى انتداب مساعده السابق

كتبت سارة علام

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد قرارًا بابويًا حمل رقم 1 لسنة 2020، بتعيين الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، كمدير لمكتبه على أن يتولى مسئولية عن التواصل مع الجهات الرسمية بالدولة كما مع الآباء المطارنة والأساقفة بالإيبارشيات، وذلك بعدما أنهى البابا انتداب القس كيرلس بشرى سكرتيره السابق وأعاده لخدمته بكنيسة الانبا رويس بالكاتدرائية.

الجدير بالذكر إن البابا تواضروس انتدب القس أمونيوس عادل سكرتيره السابق للخدمة بالنمسا بينما سافر القس إنجيلوس إسحق سكرتير البابا الأول للولايات المتحدة الأمريكية لظروف شخصية فاضطر البطريرك إلى الاستعانة بالقس كيرلس بشرى، حتى استقر على تعيين الراهب القس كيرلس الانبا بيشوي كسكرتير له وهو أول راهب يتولى منصب سكرتير البابا في عصر البابا تواضروس

الراهب كيرلس الانبا بيشوى ترهبن بدير الأنبا بيشوى عام 2010 وحين كان أخا تحت الاختبار الرهبانى اختير للخدمة بسكرتارية البابا شنودة بالدير واستمر فى هذه الخدمة فى عهد القائم مقام الانبا باخوميوس وبعد اختيار البابا تواضروس الثانى بطريركا للكرازة المرقسية اختار الراهب كيرلس الانبا بيشوى سكرتيرا له بالمقر البابوى الجديد “اللوغوس “كلف الراهب كيرلس الانبا بيشوى بالاشراف على كل المشروعات الجديدة التى تمت فى عهد البابا تواضروس فى المقر البابوى الجديد بدير الانبا بيشوى ، ويجيد الراهب كيرلس الانبا بيشوى اللغتين الإنجليزية والروسية

ويبدأ الأقباط الأرثوذكس غدا الاثنين الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد، ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

ووفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

ويقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

وتقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد