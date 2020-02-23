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الاتحاد الأوروبى: لا داعى للذعر بعد ظهور فيروس كورونا فى إيطاليا

الأحد، 23 فبراير 2020 07:09 م
الاتحاد الأوروبى: لا داعى للذعر بعد ظهور فيروس كورونا فى إيطاليا تقديم الرعاية لمصابى كورونا فى المستشفيات
رويترز

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قال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، إن الاتحاد لا يرى داعيا للذعر بعد ظهور فيروس كورونا فى إيطاليا حيث أودى بحياة شخصين وأصاب أكثر من 100أخرين.

وقال باولو جنتيلوني للصحفيين عقب اجتماع للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين فى السعودية، "الاتحاد لديه ثقة كاملة فى السلطات الإيطالية والقرارات التي تتخذها"، مضيفا "نشعر بقلق من احتمال انتقال العدوى لكن لا داعى للذعر".  

كان رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا أنجلو بوريللى، أعلن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد فى البلاد إلى 132 حالة، وقال بوريللى - حسبما ذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، "إن 26 شخصا من بين المصابين يرقدون فى الرعاية المركزة، فيما توفى اثنان وشفى ثالث من المرض".

و أوضح رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا، أن السلطات الإيطالية لم تتمكن حتى الآن من تحديد أول حامل للفيروس فى البلاد، لذلك يصعب توقع الحالات المحتملة الجديدة.

وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت اتخاذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" فى البلاد، والتى تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية فى عشر بلديات وإغلاق المبانى العامة، بما فى ذلك المتاحف، بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي.

وكان حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية أتيليو فونتانا، قد أعلن اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بالمنطقة ارتفع إلى 89. وأضاف فونتانا فى تصريح لتليفزيون سكاى أن ذلك يرفع العدد الإجمالى للحالات فى البلاد إلى ما يفوق مئة.


ايطاليا

الاتحاد الاوروبى

كورونا

فيروس كورونا

قمه العشرين

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