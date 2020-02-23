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الإنتاج الحربى: مصانعنا قطعت شوطا كبيرا فى مجال صناعة بطاريات السيارات

الأحد، 23 فبراير 2020 12:47 م
الإنتاج الحربى: مصانعنا قطعت شوطا كبيرا فى مجال صناعة بطاريات السيارات الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى
كتب عبد اللطيف صبح

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أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن مصانع الإنتاج الحربى قطعت شوطا كبيرا فى مجال صناعة بطاريات السيارات، مضيفا : "هذا تحدٍ، ولن أعلن عن تفاصيل ما توصلت إليه صناعة البطاريات إلا بعد الوصول لمستوى معين"، موضحا أن أوضاع شركة النصر للسيارات مطروحة للمناقشة، وأن الدولة ستصل لقرار بشأنها فى وقت قريب وستقوم بالإعلان عنه فى وقتها.
 
 
وأشار إلى أن حجم الإنجازات التى حدثت فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية لم يتحقق من قبل، مستطردا "لا أجامل حين أقول إن ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات لم يتحقق خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية، ما حدث محصلش من عشرات السنوات من بنية تحتية ومشروعات مدن جديدة وطرق وكبارى، ومصر لما يتولاها قيادة جيدة بتطور".
 
 
 
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى.
 
 
 
وشدد العصار على اهتمام القيادة السياسية بتوسيع حجم الاستثمار فى مصر، قائلا "الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتقى كبرى الشركات العالمية التى تأتى لضخ استثمارتها فى مصر لتشجيعها على الاستثمار فى مصر، وكذلك فى انتقال مسئولية الاستثمار إلى رئيس الوزراء وتوجيهاته لوزراء الحكومة بمقابلة اى مستثمر شخصيا يكون فى مجال عمل وزراتهم".
 
 
 
 
 
 

الاتوبيسات الكهربائية

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