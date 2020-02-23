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الأوقاف تحدد 29 درسا عن خطورة الشائعات وحب الأوطان وذى الرحم خلال شهر رجب

الأحد، 23 فبراير 2020 03:58 م
الأوقاف تحدد 29 درسا عن خطورة الشائعات وحب الأوطان وذى الرحم خلال شهر رجب وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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حددت وزارة الأوقاف، 29 درسا دينيا موحدا على جميع مساجد مصر بعد صلاة المغرب ضمن خطتها الدعوية لشهر رجب، تناقش قضايا عامة ودينية ووطنية وإنسانية واجتماعية.
 
وتتضمن الخطة موضوعات مكانة الأشهر الحرم، واستثمار مواسم الطاعات وصلة الارحام، وخطورة الشائعات، وفضل الشهادة، وحب الاوطان، وشرف الدفاع عن الاوطان.
 
وتشمل الموضوعات أدب الحوار وحرمة النفس البشرية، ومكانة النبى وحب الصحابة وفوائد ذكر الله، ودروس وعبر من مسرى ومعراج النبى ومكانة الصلاة فى الإسلام، والصدق وأثره على الفرد والمجتمع.
 
رمضان
 
وحددت وزارة الاوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة حول مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ، لافتة الى ضرورة الالتزام بالموضوع الموحد، واكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، على مدار الأيام المقبلة لتجهيز لعقد سلسلة من الندوات والمحاضرات داخل المساجد المختلفة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رجب الكريم، وذلك لدعم المواطنين والشباب والأطفال بالمساجد المختلفة، وفي إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في بيان صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجرى الترتيب حالياً لعقد ما يقرب من (80) ندوة ومحاضرة تعقد بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رجب الكريم، حيث ستعقد هذه الندوات يومى الأحد والخميس من كل أسبوع، ويشارك فيها نخبة من الدعاة المتميزين بالمديرية وذلك عقب صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أن تلك الندوات ستنقسم ما بين: "8 ندوات فى إدارة بندر الأقصر - 8 ندوات فى إدارة البياضية - 8 ندوات فى إدارة الطود - 8 ندوات فى إدارة الزينية - 8 ندوات فى إدارة القرنة - 8 ندوات فى إدارة إسنا - 8 ندوات فى إدارة أرمنت - 8 ندوات فى إدارة أصفون - 8 ندوات فى إدارة حاجر كومير"، حيث ستقدم حول عدة موضوعات ومنها:- "فضل الأشهر الحرم – بر الوالدين – فضل العمل التطوعي – الإسلام دين الرحمة – فضل صيام التطوع – دروس من الإسراء والمعراج – حرمة سفك الدماء – حسن الجوار في الإسلام".

وكانت قد انتهت مديرية أوقاف الأقصر، من فرشها عدد من المساجد لخدمة الأهالى وتجميلها أمامهم بالسجاد الجديد ما يقرب من ستة مساجد وهي على النحو التالى: "مسجد الإدريسى بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا - مسجد الشيخ سلطان بالعديسات بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بمركز ومدينة القرنة - مسجد العتيق القباحي الغربي بمدينة الأقصر - مسجد الهدى بمنشأة العمارى بمدينة الأقصر - مسجد غزالى بقرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية"، حيث يأتي هذا النشاط في إطار الخطة التى تقوم بها المديرية للمساهمة فى أن تقوم المساجد بأداء دورها على الوجه الأكمل.

 


وزاره الاوقاف

خطبة الجمعة

شهر رجب

خطورة الشائعات

هلال شهر رجب

فضل شهر رجب

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