الأوقاف تحدد 29 درسا عن خطورة الشائعات وحب الأوطان وذى الرحم خلال شهر رجب

كتب – إسماعيل رفعت

حددت وزارة الأوقاف، 29 درسا دينيا موحدا على جميع مساجد مصر بعد صلاة المغرب ضمن خطتها الدعوية لشهر رجب، تناقش قضايا عامة ودينية ووطنية وإنسانية واجتماعية.

وتتضمن الخطة موضوعات مكانة الأشهر الحرم، واستثمار مواسم الطاعات وصلة الارحام، وخطورة الشائعات، وفضل الشهادة، وحب الاوطان، وشرف الدفاع عن الاوطان.

وتشمل الموضوعات أدب الحوار وحرمة النفس البشرية، ومكانة النبى وحب الصحابة وفوائد ذكر الله، ودروس وعبر من مسرى ومعراج النبى ومكانة الصلاة فى الإسلام، والصدق وأثره على الفرد والمجتمع.



