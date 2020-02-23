الأزهر ينظم مؤتمراً بأسوان عن دور منطقة الوعظ فى المشاركة الإيجابية.. صور

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدينى الذى تنظمه المنطقة الأزهرية بأسوان تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعنوان "دور منطقة وعظ أسوان فى المشاركة المجتمعية الإيجابية" بمشاركة 200 من الأئمة والمدرسين والمشايخ الأزهريين.

حضر المؤتمر، الدكتور حسن القصبى مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون البحث العلمى بالقاهرة ، والدكتور سعيد صلاح الدين الأمين المساعد للدعوة والإعلام بالمجمع ، بالإضافة إلى الشيخ أحمد عبد الحميد مدير الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، والشيخ محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف ، والقمص أرميا عبادى ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بأسوان، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية، علاوة على عدد كبير من طلبة وطالبات المعاهد الأزهرية.

وكشف الدكتور حسن القصبى، عن أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار توجيهات الأزهر الشريف وبناءاً على خطة مجمع البحوث الإسلامية بعمل مؤتمرات نصف سنوية بكل منطقة دعوة وإعلام دينى على مستوى جميع المحافظات بهدف تفعيل وتكثيف التعاون والتنسيق الكامل بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف القرى والمدن وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس ، مؤكداً على دور أئمة الوعاظ في حمل شرف أمانة الدعوة الى الله ونشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحة من خلال التوسع فى تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات الثقافية والتوعوية بالتعاون مع مختلف الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى رفع الوعى الدينى وحشد طاقات المجتمع لدعم العمل والإنتاح والسلام المجتمعي ودفع ومساندة مسيرة التنمية الجارية بمصرنا الحبيبة بمختلف المجالات

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأهمية هذا المؤتمر والذى يأتى ضمن الدور الحيوى والهادف الذى تقوم به المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف من أجل نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصرى ، ليؤكد ذلك بأن مصر هى مهد السماحة والإعتدال بين الأديان وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة بفضل تضافر ووحدة أبنائها من المسلمين والأقباط ، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع الدعوات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى ونشر صحيح الدين بمنهجية علمية تواكب متغيرات العصر وتساهم فى دعم وتقوية التلاحم بين نسيج الوطن الواحد وبث روح التعاون والسلام بين كافة أطياف المجتمع المصرى.

وخلال الفعاليات، أشار "عطية" إلى أهمية وضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتكاتف بين جميع المؤسسات الدينية والأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى وخاصة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتكثيف التوعية بحجم التحديات فى هذه المرحلة والتى نرى فيها الدولة المصرية تبنى مصر الحديثة رافعة شعار يداً تبنى ويداً تحمل السلاح.

وأوضح محافظ أسوان، بأن بناء البشر له الأولوية على بناء الحجر ولذا فإننا فى أمس الحاجة لنشر روح التسامح والإخاء بين الجميع بعيداً عن العصبية والجهل والفكر الرجعى المتخلف ، مع ضرورة الإهتمام بالشباب وتكثيف جرعات الثقافة الدينية الوسطية والمعتدلة للأخذ بيده بعيداً عن التطرف والتشدد ولإعلاء لغة الحوار والنقاش وضبط منظومة الأخلاق للحفاظ على الثوابت الدينية والهوية المصرية ، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للقوافل واللجان الدعوية لتؤدى دورها الدينى والإجتماعى والوطنى البناء بمختلف دور العبادة ومراكز الشباب والمواقع الثقافية والجمعيات الأهلية المنتشرة بجميع المراكز والمدن وذلك إيماناً منها بأهمية دور رجل الدين وأئمة الأزهر والأوقاف والكهنة والقساوسة فى التوعية بالتعاليم الدينية السمحة.

واختتمت الفعاليات بقيام اللواء أشرف عطية بتبادل الدروع وإهداء درع المحافظة للدكتور حسن القصبى وذلك تقديراً لجهود ودور مجمع البحوث الإسلامية فى نشر صحيح الدين وإصدار الفتاوى الشريعة للرد على كافة الأسئلة والإستفسارات الفقهية التى تهم المواطن بمختلف جوانب الحياة .