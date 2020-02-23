الأزهر للفتوى: التحفيل بين جماهير الكرة حرام شرعًا

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أسامه الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى، إن التحفيل بين جماهير الكرة حرام شرعا؛ فهو يشعل الفتن داخل المجتمع.

وأضاف الحديدي، في تصريحات لبرنامج رأى عام تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الأحد، أن النبي نهى عن نِطاح الكِباش ومهارشة الديكة؛ إذ كانوا قديما يحضرون الأغنام لتناطح بعضها، كي يضحك الناس، إلى أن حرمها النبي- صلى الله عليم وسلم- لأنها تبعث على الفتنة.

وقال صلى الله عليه وسلم: "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"، والمولى عز وجل قال "والفتنة أشد من القتل" و"الفتنة أكبر من القتل".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على أسطوانة المدمجة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبى للإعلام القائمة بمهمة النقل التليفزيونى للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة، وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدى التليفزيون.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" أن المقصود بالجهة التى نقلت مباراة سوبر الأهلى والزمالك هى الكاميرات الخاصة بتقنية الـvar والتى سجلت المباراة بالكامل عن طريق 16 كاميرا، وهو عدد كاف للحصول على العديد من المشاهد التى شهدتها المباراة، وأوضحت العديد من اللقطات التى على آثارها أصدرت لجنة الانضباط قراراتها وتم الحصول على الشريط الخاص بالمباراة عن طريق المهندس عبادة والذى يعمل باتحاد الكرة المصرى، ولم نقصد قناة أبو ظبي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها أمس السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.