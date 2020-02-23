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الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر وأمطار على مناطق متفرقة والموجة مستمرة للثلاثاء

الأحد، 23 فبراير 2020 05:20 م
الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر وأمطار على مناطق متفرقة والموجة مستمرة للثلاثاء طقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد أغلب أنحاء الجمهورية طقس غير مستقر ، حيث تشهد البلاد أمطار فى مناطق متفرقة وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد من استمرار موجة عدم الاستقرار حتى الثلاثاء  المقبل .
 
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح تنشط أحيانا ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
 
و يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
 
 
 
 
 
 

 


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