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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار والعظمى بالقاهرة

الأحد، 23 فبراير 2020 09:01 م
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار والعظمى بالقاهرة الطقس
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية هذه الفترة تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث ستنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وقال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، إن طقس الغد سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة غدا بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة.

 

وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مشيرا إلى أن التحسن فى درجات الحرارة سيبدأ من الثلاثاء القادم، حيث سترتفع درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية.

 

 

 

 


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