افتتاح الملتقى الهندسى الأول بكلية الهندسة بجامعة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، اليوم الملتقى الهندسى الأول 2020 الذى يقام يومى 23 و24 فبراير الجارى بمدرج الدكتور مجدى أبوريان بكلية الهندسة جامعة المنصورة، تحت رعاية وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بدور كلية الهندسة فى الارتقاء بالجامعة وبروح التعاون وإعلاء المصلحة العامة التى تسود العمل بالكلية، وأثنى على فكرة الملتقى لإسهامه فى تبادل الخبرات بين طلاب كليات الهندسة بعدد من الجامعات المصرية وعلى مشاركة المجتمع المدنى ممثلا فى شركتى المياة والكهرباء والغرفة التجارية ونقابة المهندسين بالدقهلية فى هذا الملتقى .

ويرى أهمية أن تساهم الجامعات فى الارتقاء بالصناعة حيث يعتبر المجلس الأعلى للجامعات ذلك مؤشرا هاما لكفاءة الجامعات.

أعرب الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة عن اعتزازه بالانتماء للكلية التى يعمل فيها الجميع على قلب رجل واحد لتنمية قدرات الطلاب والأساتذة من خلال تنظيم مختلف الفعاليات العلمية والارتقاء بالجوانب الدراسية العملية التى تحقق ذلك.

وأضاف أن هذا الملتقى يقام فى إطار تنفيذ توصيات المجلس الاستشارى الصناعى بضرورة سد الفجوة بين الجامعة والصناعة وبين مواصفات الخريج واحتياجات سوق العمل.

ونوه بأن هذا الملتقى الذى يقام للمرة الأولى هذا العام والمخطط عقده وتطويره سنويًا حتى 2030، يتناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة، حيث يهدف فى دورته الأولى إلى تقديم شركات هندسية ذات مكانة فى السوق المصرى لأسرة الكلية سواء الإدارة، أو الأساتذة، أو الطلاب، أو ضيوف الملتقى من ناحية، وإبراز الممارسات المتميزة بالكلية على المستويين الفردى والجماعى لهذه الشركات وضيوف الملتقى وتقديم برامج الكلية برؤية جديدة من ناحية أخرى.

وأضاف أن أهم فعاليات الملتقى ستكون الجلسة الافتتاحية بحضور قيادات الجامعة، والكلية، وأعضاء المجلس الاستشارى الصناعي، وممثلى وزارات وشركات قومية.

وأكد أن هذا الملتقى يتضمن أيضًا مسابقات علمية مختلفة تظهر مهارات الطلاب فى رالى السيارات والروبوت وخلافه، ومعرضًا للملصقات العلمية لأهم الأبحاث التطبيقية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مجتمعية مختلفة وندوات وورش عمل تتضمن قضايا قومية فى إطار رؤية التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ يحاضر فيها شخصيات علمية مشهود لها بالجدارة

وصرح بأنه ستُعقد ورش عمل لممثلى الشركات المشاركة فى الملتقى فى موضوعات مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفرص التوظيف الإقليمية والدولي، وعرض لقصص نجاح للشباب والطلاب والشركات الناشئة، وبأنه سيتم تكريم الأساتذة الراحلين فى يوم الوفاء وتكريم الشركات العارضة والطلاب الفائزين فى الفعاليات المختلفة.



الملتقى الهندسى الأول بجامعة المنصور



الملتقى الهندسى الأول بجامعة المنصورة



الملتقى الهندسى الأول بجامعة المنصورة



الملتقى الهندسى الأول بجامعة المنصورة