افتتاحية حمراء لبورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسرا 11.40 نقطة ليصل إلى مستوى 2726.11 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 79.2 مليون سهم محققة ما قيمته 42.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 625 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 16 سهما، واستقرت 9 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 11.35%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.84%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 2.09%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.78%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 598.4 ألف ورقة بقيمة 9.8 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، للموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقل، وما يستجد من أعمال.

فيما أعلن بنك الإمارات دبى، عن الموافقة على توزيع أرباح نقدية مقترحة بواقع 0.40 درهم للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 2.526 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، على أن يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للبنك، والتى سوف تعقد يوم الثلاثاء 10 مارس.