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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 23 فبراير 2020 09:36 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد اعرف كل حاجة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها: استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رجب لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الاخر الموافق 23 من شهر فبراير لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.
 
 
 
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اعرف كل حاجة

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