اعترافات عاطل: "الاستروكس رخيص كل الحرامية بيشتروا الزفت ده قلت أعمل قرشين"

كتب إيهاب المهندس

"اشكال كلها ضآلة وعالم حبسجية ملهمش لا شغلة ولا مشغلة، طول الليل والنهار مفيش غير الاستروكس والفودو، السيجارة تخلص من هنا وتلاقى نفسك فى عالم تانى من هنا، الواحد مش بيبقى حاسس بنفسه ولا بالعالم اللى حوليه، الحشيش سعره عالى وده رخيص والناس كلها بتشربه، قولت اعمل قرشين من وراه السيجارة الواحدة ب10 جنيه كل المتسولين والحرامية بيجوا يشتروا الزفت ده" .

بتلك الكلمات اعترف " ي.س " 25 سنة وشهرته "بفره "، تاجر مواد مخدرة، خلال التحقيقات التى باشرتها معه نيابة المطرية، عقب إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة "المواد المخدرة" بالمنطقة، كما أوضح أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التي كشفت عن اتخاذ المتهم من دائرة قسم شرطة المطرية ، مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "ي.س" 25 سنة وشهرته بفره، عاطل، مقيم فى الزاوية الحمراء، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الاستروكس، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، فباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بحدائق من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الاستروكي والفودو، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 500 جرام من مخدر الفودو، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات تفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الاستروكس، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 500 جرام من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.