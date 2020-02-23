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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-2-2020

الأحد، 23 فبراير 2020 10:04 ص
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-2-2020 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 23-2-2020، في التعاملات الصباحية وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل سعره في البنك المركزى المصرى   15.51 جنيه للشراء، و 15.61 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلى المصرى  15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 15.53جنيه للشراء.

 15.63جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.51 جنيه للشراء.

 15.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 15.53جنيه للشراء.

15.63جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 

15.51جنيه للشراء.

15.61جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 15.51جنيه للشراء.

15.61جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 15.51 جنيه للشراء.

 15.61جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.53 جنيه للشراء.

15.63جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.53 جنيه للشراء.

 15.63جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 

15.52 جنيه للشراء.

15.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.51 جنيه للشراء.

15.61 جنيه للبيع.

 

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


اسعار الدولار

سعر الدولار

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الدولار

الدولار اليوم

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