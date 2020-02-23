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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 556 حالة

الأحد، 23 فبراير 2020 08:16 ص
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 556 حالة كورونا
أ ش أ

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أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد لديها إلى 556 حالة، عقب تسجيل 123 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات 4 أشخاص.
وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم /الأحد/ - أن 75 حالة من بين 123 حالة إصابة جديدة جرى تسجيلها صباح اليوم، ترتبط بكنيسة "شينتشونجي" في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، ومن بين هؤلاء الـ75، تم تسجيل 63 حالة إصابة مؤكدة في مدينة دايجو، و7 حالات في إقليم كيسونج سانج الشمالي، وحالتين في إقليم كيونج كي وحالة في بوسان، وحالة في كوانج جو، وحالة في إقليم كيسونج سانج الجنوبي.
وأكد المركز وفاة أربعة أشخاص، وشفاء 18 شخصا بعد علاجهم .
وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أعلن - أمس - ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 433 حالة، وذلك عقب تسجيل 87 حالة إصابة جديدة.


كورونا

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

الصين

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