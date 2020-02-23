ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1668.66 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.85% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.31% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.95%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.50%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين للسينما، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وبلغ الدخل التشغيلى 9.02 مليون دينار بحرينى مقابل 8.34 مليون دينار بحرينى فى السنة المالية السابقة، وسجلت المجموعة صافى ربح قدره 4.23 مليون دينار بحرينى فى عام 2019، مقابل 4.22 مليون دينار بحرينى فى سنة 2018، وبلغت ربحية السهم 54 فلسا فى سنة 2019، وبلغ إجمالى حجم الميزانية 92.4 مليون دينار بحرينى.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة سيقدم توصية لدفع أرباح أسهم بنسبة 50% للسهم الواحد.

فيما أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 538 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 76.349 مليون سهم إلى 76.887 مليون سهم تمثل 3.470%، من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 20 فبراير.