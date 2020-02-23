سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اجتماع مجموعة العشرين بالرياض يتبنى سياسات للحد من الأثر الاقتصادى لكورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 04:53 م
اجتماع مجموعة العشرين بالرياض يتبنى سياسات للحد من الأثر الاقتصادى لكورونا مجموعة العشرين
رويترز ووكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير المالية السعودي ، إن المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين ، اتفقوا اليوم الأحد ، على متابعة مخاطر تفشي فيروس كورونا وتبني السياسات المناسبة للحد من تأثيره على الاقتصاد العالمي.وساد الاجتماع الذي استمر ليومين في الرياض ، القلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا وتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيخفض النمو العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

من جهته ، قال وزير المالية الفرنسى دان ميرفى ، أن فيروس كورونا الجديد تسبب فى تعرض قطاع السياحة فى فرنسا إلى انخفاض حاد، وتقليص الرحلات الجوية من وإلى أنحاء العالم.

 وأفاد ميرفى على هامش الاجتماع، أن عدد السياح فى فرنسا تضاءل بنسبة 30% إلى 40%، وذلك أقل من التقديرات المتوقعة للبلاد، جاء ذلك فى ظل حظر السفر وتأجيل الرحلات الجوية، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 200 ألف رحلة طيران.

ووفقا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، فإن عدد السياح فى البلاد خلال عام 2018، بلغ حوالى 89.4 مليون زائر، حيث تعتبر فرنسا، من أكثر البلدان اجتذابا للسياح فى العالم، وتمثل عائدات السياحة نسبة 8% من إجمالى الناتج المحلى الفرنسي.

يشار إلى أن فرنسا تستقبل حوالى 2.7 مليون سائح صينى كل عام، وتتوقع الحكومة انخفاض هذا العدد بشكل كبير خلال العام الجارى 2020.

 

 

 

 


السعودية

وزير المالية السعودةى

فيروس كورونا

فرنسا

مجموعة العشرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة