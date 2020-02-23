اجتماع مجموعة العشرين بالرياض يتبنى سياسات للحد من الأثر الاقتصادى لكورونا

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قال وزير المالية السعودي ، إن المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين ، اتفقوا اليوم الأحد ، على متابعة مخاطر تفشي فيروس كورونا وتبني السياسات المناسبة للحد من تأثيره على الاقتصاد العالمي.وساد الاجتماع الذي استمر ليومين في الرياض ، القلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا وتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيخفض النمو العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

من جهته ، قال وزير المالية الفرنسى دان ميرفى ، أن فيروس كورونا الجديد تسبب فى تعرض قطاع السياحة فى فرنسا إلى انخفاض حاد، وتقليص الرحلات الجوية من وإلى أنحاء العالم.

وأفاد ميرفى على هامش الاجتماع، أن عدد السياح فى فرنسا تضاءل بنسبة 30% إلى 40%، وذلك أقل من التقديرات المتوقعة للبلاد، جاء ذلك فى ظل حظر السفر وتأجيل الرحلات الجوية، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 200 ألف رحلة طيران.

ووفقا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، فإن عدد السياح فى البلاد خلال عام 2018، بلغ حوالى 89.4 مليون زائر، حيث تعتبر فرنسا، من أكثر البلدان اجتذابا للسياح فى العالم، وتمثل عائدات السياحة نسبة 8% من إجمالى الناتج المحلى الفرنسي.

يشار إلى أن فرنسا تستقبل حوالى 2.7 مليون سائح صينى كل عام، وتتوقع الحكومة انخفاض هذا العدد بشكل كبير خلال العام الجارى 2020.