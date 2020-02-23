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إيفانكا ترامب: سعيدة بزيارة الهند مرة أخرى ولقاء رئيس الوزراء

الأحد، 23 فبراير 2020 04:22 م
إيفانكا ترامب: سعيدة بزيارة الهند مرة أخرى ولقاء رئيس الوزراء إيفانكا ومودى
كتب محمد تهامى زكى

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أعربت إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن سعادتها بزيارة الهند مرة أخرى ولقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودى، بعد آخر لقاء تم بينهما منذ عامين، الذى كان على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال فى مدينة حيدر أباد.

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ونشرت إيفانكا، عبر حسابها على إنستجرام، صورا لها مع مودى، خلال اللقاء الأخير بينهما، صحبتها بتعليق: "بعد عامين من لقاء ناريندرا مودى، فى القمة العالمية لريادة الأعمال فى حيدر أباد، يشرفنى أن أعود إلى الهند الرئيس الأمريكى وسيدة أمريكا الأولى، للاحتفال بأن الصداقة الكبرى بين أكبر ديمقراطيتين فى العالم".

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واستعدت الهند لزيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهى الأولى له كرئيس للولايات المتحدة، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، بنشر 10 آلاف رجل أمن بمنطقة أحمد آباد، واستجاب ترامب لدعوة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى لزيارة بلاده، حيث يرافق الرئيس الأمريكى وفد رفيع المستوى.
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ويضم الوفد الأمريكى سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب، وابنة الرئيس إيفانكا ترامب، وصهره جاريد كوشنر ومجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين، حيث تمثل زيارة ترامب الأولى إلى الهند تتويجا لتطور العلاقات بين واشنطن ونيودلهى لتصبح شراكة استراتيجية كاملة.
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وأشارت تقارير صحفية هندية، إلى أنه من المتوقع أن يتم إبرام 5 اتفاقيات مختلفة فى مجالات الدفاع والأمن والملكية الفكرية والعلوم ومجالات الفضاء بين البلدين، وتشير التقديرات إلى أن البيان المشترك بين ترامب ومودى سيشمل أيضا قضايا عديدة منها الإرهاب والأمن الإقليمى والعلاقات الاستراتيجية والتجارية.
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الهند

ترامب

رئيس وزراء الهند

رئيس الوزراء الهندى

ناريندرا مودى

ميلانيا ترامب

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