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إيطاليا تضع سفينة إنقاذ مهاجرين قيد الحجر الصحى بصقلية جراء انتشار كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 07:27 م
إيطاليا تضع سفينة إنقاذ مهاجرين قيد الحجر الصحى بصقلية جراء انتشار كورونا مهاجرون
أ ش أ ووكالات الأنباء

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وضعت السلطات الإيطالية سفينة إنقاذ مهاجرين قيد الحجر الصحي في جزيرة صقلية جراء انتشار فيروس كورونا.وقالت وزارة الداخلية الإيطالية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، الأحد ، إن الخطوة جاءت بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 130 شخصًا.

من جهتها، ذكرت منظمة المساعدات الدولية "أطباء بلا حدود" أن السفينة المعروفة باسم "أوشن فايكنج" هي سفينة إنقاذ مهاجرين غير حكومية وتحمل 274 مهاجرًا.

ويخضع المهاجرين - الذين تم إنقاذهم من الموت غرقًا في البحر المتوسط - إلى جانب طاقم السفينة لحجر صحي ببلدة (بوتسالو) بالجزيرة ذات الحكم الذاتي.

من جهته ، أعلن رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا أنجلو بوريللى، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد فى البلاد إلى 132 حالة، وقال بوريللى - حسبما ذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، "إن 26 شخصا من بين المصابين يرقدون فى الرعاية المركزة، فيما توفى اثنان وشفى ثالث من المرض".

وأوضح رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا، أن السلطات الإيطالية لم تتمكن حتى الآن من تحديد أول حامل للفيروس فى البلاد، لذلك يصعب توقع الحالات المحتملة الجديدة.

وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت اتخاذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" فى البلاد، والتى تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية فى عشر بلديات وإغلاق المبانى العامة، بما فى ذلك المتاحف، بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي.

وكان حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية أتيليو فونتانا، قد أعلن اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بالمنطقة ارتفع إلى 89. وأضاف فونتانا فى تصريح لتليفزيون سكاى أن ذلك يرفع العدد الإجمالى للحالات فى البلاد إلى ما يفوق مائة.

 

 


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كورونا

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