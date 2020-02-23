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إطلاق 20 صاروخا من غزة على المستوطنات واعتراض عدد منها فوق سديروت وعسقلان

الأحد، 23 فبراير 2020 06:01 م
إطلاق 20 صاروخا من غزة على المستوطنات واعتراض عدد منها فوق سديروت وعسقلان غزة
وكالات الأنباء

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن هناك إطلاق 20 صاروخا من غزة واعتراض عدد منها فوق سديروت وعسقلان.

قالت وكالة روسيا لايوم، إن صوت صافرات الإنذار دوى في غلاف قطاع غزة، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن وابلا من الصواريخ أطلق من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن صافرات الإنذار أطلقت في مدينة عسقلان والمناطق المحيطة في قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات غلاف غزة والمجلس الإقليمي حوف أشكلون، وموقع كيسوفيم، شرقي دير البلح.

وأفادت مصادر إلى حالة من الهلع بين سكان مستوطنات غلاف غزة.

وتأتي هذه التطورات على إثر التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين على حدود القطاع، حيث سقط أحد المواطنين الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية.

وكانت طائرات الجيش الإسرائيلى وطائرات الهليكوبتر هاجمت عدة أهداف لحماس فى قطاع غزة ، بما في ذلك المجمعات العسكرية، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ باتجاه عسقلان.

وشهد ، إطلاق صاروخ باتجاه الجنوب بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلقى خطابا ضمن مؤتمر انتخابي لحزب "الليكود"في عسقلان، حيث سمعت إنذارات فة المدينة ومناطق أخرى حول قطاع غزة، وأكدت تقارير إسرائيلية أنه لم تقع إصابات فى الحادث.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بنيامين نتنياهو لهذا الموقف، حيث سبق وأن تعرض له فى سبتمبر الماضى خلال تجمع لليكود فى أشدود، فقد دقت الإنذارات بعد إطلاق صاروخ، واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وقف الخطاب وإخلاء مكان.

 

 

 


فلسطين

إسرائيل

غزة

الاحتلال الاسرائيلى

صافرات الإنذار

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