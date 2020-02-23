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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب شاحنة على طريق العوينات بالوادى الجديد

الأحد، 23 فبراير 2020 09:19 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب شاحنة على طريق العوينات بالوادى الجديد انقلاب سيارة - أرشيفية
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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أصيب 3 أشخاص فى انقلاب شاحنة على طريق الداخلة شرق العوينات بالقرب من نقطة الكيلو 40، وعلى الفور جرى الدفع بعربات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتبين ورود إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث إنقلاب شاحنة على طريق العوينات.

وأسفر الحادث عن إصابة "سمير سعد جمال 32 سنة من بنى سويف، وسيد محمود إسماعيل 50 سنة، ونها عارف أحمد 24 سنة" وجميعهم مصابين بجروح وكدمات وتم نقلهم لتلقى العلاج اللازم.

وكان لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون، الجمعة الماضى، فى 3 حوادث متفرقة بمركزى الخارجة والداخلة، حيث تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة ، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام ومصاب فى حادث مرورى، بينما وصل مصابان لمستشفى الداخلة العام، فى حادثتى انقلاب دراجة نارية

تبين وقوع حادث مرورى لسيارة ملاكى بطريق الخارجة باريس نتج عنه مصرع "محمود طاهر على بهنوس، 55 سنة موظف بمديرية التربية والتعليم، وإصابة شقيقه طاهر 53 سنة، بجروح فى الرأس وكدمات متفرقة" ، وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج، وجرى الدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخارجة العام.

كما أصيب أحمد منسى حجاب، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالسابق اليسرى، فى انقلاب دراجة نارية بقرية "الراشدة" بمركز الداخلة، كما أصيب عمر امين سيد سليمان، 42 سنة، فى انقلاب دراجة نارية فى قرية" الجديدة" بمركز الداخلة، باشتباه كسر بمفصل الفخذ الايسر، وجارى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.


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