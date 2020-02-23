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إصابة شخصين فى حادثين منفصلين بمركزى البلينا ودار السلام بسوهاج

الأحد، 23 فبراير 2020 12:57 م
إصابة شخصين فى حادثين منفصلين بمركزى البلينا ودار السلام بسوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة نقل محملة بالدقيق وآخرى بمقطورة، ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى .

بينما شهد محور كوبرى جرجا دار السلام إنقلاب دراجة بخارية على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية، وتم نقله للمستشفى الجامعى للعلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين بوقوع حوادث طرق الاول بدائرة مركز شرطة البلينا بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

انتقل اللواء مساعد المدير للتدريب والأفراد ومأمور وضباط المركز ومدير إدارة المرور وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة " نقل " قيادة المدعو علي ع م ا 25 سنة سائق ويقيم دائرة أسيوط محملة بالدقيق تابعة لمطحن الأصدقاء بأسيوط " قطاع خاص " اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسارة نقل بمقطورة قيادة المدعو عصام م ش 24 سنة سائق ويقيم بناحية ساحل طما دائرة مركز طما.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولي " اشتباه كسر بعظام الوجه والساق اليسري والحوض ونزيف بالمخ " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي بسؤال قائد السيارة الثانية والمدعو هشام ع ف م 23 سنة تباع السيارة الأولي ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم .

وجاء الحادث الثانى بدائرة مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث تصادم أعلي كوبري " دارالسلام جرجا "دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية رقم محدده سوهاج قيادة إسلام ع ص ا 19 سنة طالب ويقيم بناحية الخلافيه دائرة المركز، اختل توازنه مما أدى لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية " اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالوجه "، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

 


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