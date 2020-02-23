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إزالة 659 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف

الأحد، 23 فبراير 2020 02:11 م
إزالة 659 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة
بنى سويف - فريق المحافظات

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار العمل فى الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت فى الثانى من نوفمبر الحالى وتستمر على مدار شهر كامل، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة. 

وأكد محافظ بنى سويف، على أن إجمالى حالات إزالة التعديات بلغ حتى الآن 659 بدائرة المحافظة، مشيرا إلى إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 150 متر من أراضى أملاك الدولة تابعة لهيئة السكة الحديد بمدينة أهناسيا أمس السبت، موضحاً وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

ولفت محافظ بنى سويف إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة يأتى فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة. 

على صعيد آخر أصدر محافظ بنى سويف، قرارا بالموافقة على تعيين 7 من المعلمين المساعدين بـ "وظيفة معلم"، وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمراحل التعليمية بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، وذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، ووفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبناءً على قرار وزارة التربية والتعليم رقم 350 لسنة 2019 الصادر فى هذا الشأن. 

وشمل القرار تعيين كل من خلف سعد حفنى حسن معلم لغة عربية إبتدائي، إسراء أحمد عبد الفتاح محمد معلم لغة إنجليزية ابتدائي، محمود عبد التواب جمعة محمد معلم لغة إنجليزية ابتدائي، محمود محمد أحمد عبد العليم معلم تربية رياضية إبتدائي، سعودى رمضان عبد الوهاب محمد معلم دراسات اجتماعية إعدادي، زينب سيد حسين حبيب معلم علوم ابتدائي،عصام محمد محمود حسن معلم حاسب آلى إعدادى / ثانوي. 

كما تضمن قرار المحافظ "الذى صدر برقم 385 لسنة 2020 "منح المذكورين بدل الاعتماد المقرر قانوناَ،وذلك اعتباراً من بداية الشهرالتالى لصدور هذا القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.


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